Giá vàng hôm nay 10/2: Ồ ạt mua vào, vàng thế giới và trong nước đồng pha tăng mạnh ngày Vía Thần Tài

Giá vàng hôm nay 10/2 trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng mạnh do nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào dù đồng USD mạnh lên. Trong nước, giá vàng sáng nay cũng tăng mạnh trở lại do người dân 'ôm' vàng nhân ngày Vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng (âm lịch)...

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 8 giờ sáng nay (10/2) đứng ở mức 1.831,6-1.832,1 USD/ounce (mua vào - bán ra), tăng 3,6 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.828-1.828,5 USD/ounce. So với giá chốt phiên tối qua, giá vàng tăng 0,6 USD, đứng ở mức 1.833,8 USD/ounce do nhà đầu tư đẩy mạnh mua vàng vào dù đồng USD mạnh lên.

Giá vàng hôm nay 10/2 thay đổi trong biên độ hẹp, thị trường đang đợi chờ số liệu lạm phát tháng 1 của Mỹ, vốn được dự đoán là sẽ tăng mạnh.

Giá vàng cũng sẽ phải đối mặt với những tác động của số liệu lạm phát của Mỹ, dự kiến được công bố trong ngày 10/2 (giờ Mỹ). Theo đó, có thêm bằng chứng về áp lực lạm phát dai dẳng khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có lập trường chính sách tích cực hơn, điều này có thể làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý.

Nhiều người dự báo lạm phát tháng 1 sẽ tăng lên 7,3% hằng năm trong khi tháng 12/2021 là 7%. Trước đó, số liệu khả quan về thị trường lao động trong tuần trước đã thúc đẩy đồn đoán Fed thắt chặt chính sách tiền tệ nhanh hơn.

Các nhà phân tích kỳ vọng giá vàng sẽ ở quanh mức hiện tại cho đến khi dữ liệu lạm phát tháng 1 được công bố. Điều này cũng có thể đưa ra nhiều dấu hiệu về tốc độ tăng lãi suất.

Trong khi chỉ số lạm phát được dự đoán sẽ tăng mạnh, góp phần củng cố vị trí của vàng như một biện pháp phòng ngừa rủi ro, thì việc tăng lãi suất của Mỹ sẽ làm tăng chi phí cơ hội của người nắm giữ vàng vốn không sinh lời.

Theo Wells Fargo, vàng từ một trong những tài sản ít thành công nhất vào năm ngoái có thể trở thành một trong những tài sản tốt nhất năm 2022 khi một số trở ngại chính được xóa bỏ.

Vàng hiện được hưởng lợi từ những bất ổn địa chính trị trên thế giới, trong đó có Ukraine.

Dù vậy, vàng chịu áp lực từ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ở mức cao, lên sát mốc 2%. Bên cạnh đó, một đồng Bitcoin hồi phục khá mạnh cũng ảnh hưởng tiêu cực lên vàng.

Wells Fargo cho rằng, những thay đổi kinh tế vĩ mô này có khả năng khuyến khích mua vàng nhiều hơn trong suốt cả năm. Nếu vàng phá vỡ mức 1.900 USD - mức quan trọng về mặt kỹ thuật và tâm lý - thì 2022 sẽ là một năm rất tốt đối với vàng.

Theo các chuyên gia kinh tế, người dân không nên mua nhiều vàng trong ngày Vía Thần Tài do giá vàng bị đẩy lên, dẫn đến nguy cơ lỗ nặng ngay sau đó. Ảnh: CTV

Khách hàng cũng nườm nượp đổ về các cửa hàng vàng, đa phần đi mua cầu may ngày Vía Thần Tài nên không quan tâm chênh lệch giá bán và mua. Ảnh: CTV

Thị trường vàng trong nước vô cùng sôi động trong ngày Vía Thần Tài. Giá vàng lúc 8 giờ 30 sáng nay, ngày Vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng (âm lịch), đồng loạt tăng trở lại 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 200.000-500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra lúc 8 giờ 30 sáng nay như sau: SJC Hà Nội: 61,4 triệu đồng/lượng - 62,4 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 61,00 triệu đồng/lượng - 62,60 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 61,35 triệu đồng/lượng - 62,18 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 61,00 triệu đồng/lượng - 62,60 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Bảo tín Minh Châu được niêm yết tại: 61,37 – 62,25 triệu đồng/lượng. Giá vàng 999,9, thương hiệu vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,18 – 54,18 triệu đồng/lượng. Giá vàng trang sức giao dịch tại 52,9 – 54,1 triệu đồng/lượng.

Ngày Vía Thần Tài, theo thống kê của các đơn vị kinh doanh, cửa hàng, lượng giao dịch mua vàng qua các nền tảng trực tuyến được cấp phép tăng từ 3 - 4 lần so với mọi năm.

Khách hàng cũng nườm nượp đổ về các cửa hàng vàng, đa phần đi mua cầu may nên không quan tâm chênh lệch giá bán và mua. Thực tế những năm trước cho thấy, giá vàng sau ngày Vía Thần Tài sẽ giảm rất nhanh do nhu cầu mua không còn nhiều. Có nhiều người băn khoăn, vậy có nên mua nhiều vàng vào ngày Vía thần Tài hay không?

Theo các chuyên gia kinh tế, người dân không nên mua nhiều vàng trong ngày Vía Thần Tài do giá vàng bị đẩy lên, dẫn đến nguy cơ lỗ nặng ngay sau đó. Để lấy may mắn, chỉ nên chọn mua một số lượng vàng nhỏ.