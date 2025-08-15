Giá vàng hôm nay 15/8, thế giới "tụt dốc"

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 8 giờ sáng ngày 15/8 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 3.337 USD/ounce, giảm hơn 32 USD/ounce so với giao dịch cùng thời điểm này sáng qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào đêm qua (giờ Việt Nam) ở quanh mức 3.334 USD/ounce, giảm hơn 21 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch khi kinh tế Mỹ công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 7 tăng 0,9% so với tháng trước, cao hơn nhiều mức 0,2% dự báo và mức giữ nguyên tháng 6 trước đó.

Cụ thể, chỉ số PPI tháng 7 tính theo năm tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn rất nhiều so với mức 2,5% dự báo và mức tăng 2,4% của tuần trước đó.

Chỉ số PPI cốt lõi tháng 7 sau khi ngoại trừ giá thực phẩm và năng lượng tăng mạnh lên mức 3,7%, cao hơn nhiều mức tăng 2,9% dự báo trước đó và mức tăng của tháng trước 2,6%.

Theo phân tích kỹ thuật, chỉ số PPI đo lường sự thay đổi trung bình về giá cả trên các thị trường sơ cấp của các nhà sản xuất hàng hóa ở tất cả các khâu chế biến tại Mỹ. Đây là chỉ số theo dõi tổng thể như một chỉ báo về lạm phát hàng hóa.

Chuyên gia nhận định, chỉ số PPI tăng mạnh cho thấy lạm phát có thể sẽ tăng mạnh trong thời gian tới. Đây cũng nằm trong những dự báo của các nhà chuyên môn khi chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump mới áp lên hàng loạt nước cao hơn trước đó.

Báo cáo chỉ số PPI "nóng" hơn dự kiến trong tháng 7 chỉ làm giảm nhẹ tỷ lệ cược cao trên thị trường đối với việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 9.

Tuy nhiên, chỉ số PPI tăng cao có thể sẽ loại bỏ khả năng Fed cắt giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm vào tháng 9 mà một bộ phận nhỏ thị trường đã dự đoán trước khi công bố dữ liệu PPI.

Giá vàng trong nước tăng cao

Giá vàng hôm nay 15/8 chứng kiến vàng miếng SJC và nhẫn đồng loạt tăng mạnh ở cả chiều mua – bán so với phiên trước.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở mức 123,5 – 124,7 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 800.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng ở mức 1,2 triệu đồng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 123,7 – 124,7 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 700.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và tăng mạnh 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng thu hẹp về mức 1 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch ở mức 122,7 – 124,7 triệu đồng/lượng (mua – bán, tăng mạnh 500.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng ở mức 2 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 15/8 ghi nhận vàng miếng SJC và nhẫn đồng loạt tăng mạnh, trong khi thế giới giảm sâu

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch mức 117,5 – 120,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 500.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 116,8 – 119,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 116,7 – 119,7 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.