Giá vàng hôm nay 14/8: Nhích tăng trở lại vì có 'biến mới'

Giá vàng hôm nay 14/8, thế giới tăng trở lại

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 8 giờ sáng ngày 14/8 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 3.369 USD/ounce, tăng hơn 24 USD/ounce so với giao dịch cùng thời điểm này sáng qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào đêm qua (giờ Việt Nam) ở quanh mức 3.355 USD/ounce, tăng hơn 7 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, giá vàng thế giới tăng trở lại trong phiên giao dịch mới nhất sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ ghi nhận mức tăng nhẹ, làm dấy lên kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Cùng với đó, đồng USD suy yếu cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu đối với vàng.

Thị trường hiện định giá hơn 96% khả năng Fed sẽ giảm lãi suất trong tháng tới, sau khi lạm phát tháng 7 chỉ tăng nhẹ và tác động từ thuế nhập khẩu dường như không ảnh hưởng nhiều đến giá tiêu dùng. Một đợt giảm lãi suất nữa cũng được kỳ vọng trước khi năm 2025 kết thúc.

Môi trường lãi suất thấp thường hỗ trợ giá vàng, do tài sản này không sinh lời nhưng lại được coi là kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn kinh tế hoặc chính trị. Công cụ FedWatch của CME cho thấy khoảng 85% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất tại cuộc họp ngày 17/9 tới.

Ngoài ra, những thông tin về lạm phát của tháng 7 đã khiến đồng USD giảm mạnh phiên thứ 2 liên tiếp. Theo quy luật thông thường, đồng USD giảm sẽ kích thích nhu cầu mua vàng, bởi chi phí mua và ký gửi thấp. Dự báo, đồng USD vẫn còn chịu áp lực khi chỉ số giá sản xuất sẽ được công bố.



Về mặt kỹ thuật, mỗi khi giá vàng lùi xuống dưới 3.350 USD/ounce, lực mua từ các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư tổ chức lại xuất hiện, giúp thị trường giữ vững ngưỡng hỗ trợ 3.300 USD/ounce kể từ tháng 4/2025.

Giá vàng SJC quay lại mốc 124 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 14/8 ghi nhận vàng miếng SJC tăng trở lại so với phiên giao dịch trước và vượt mốc 124 triệu đồng/lượng.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở mức 122,7 – 123,9 triệu đồng/lượng (mua – bán), đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng ở mức 1,2 triệu đồng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mức 123 – 124,2 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 300.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng ở mức 1,2 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch xung quanh mức 122,2 – 124,2 triệu đồng/lượng (mua – bán, tăng 300.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng ở mức 2 triệu đồng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch mức 117 – 120 triệu đồng/lượng (mua – bán), đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 116,5 – 119,5 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán tăng lên mức 3,3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 116,5 – 119,5 triệu đồng/lượng, đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.