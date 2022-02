Giá vàng hôm nay 16/2: Bất ngờ lao dốc, nhiều yếu tố bất lợi cùng xuất hiện.

Giá vàng hôm nay 16/2 đã quay đầu giảm mạnh xuống dưới đỉnh 8 tháng, sau tin Bộ Quốc Phòng Nga xác nhận rút quân khỏi khu vực gần biên giới Ukraine.

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ sáng nay (16/2) đứng ở mức 1.853,8-1.854,3 USD/ounce (mua vào - bán ra), tăng 2,8 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.851-1.851,5 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên tối qua, giá vàng giảm 1,3 USD, đứng ở mức 1.852,8 USD/ounce do đồng USD mạnh lên và lực bán ra vẫn tăng mạnh.

Giá vàng đã giảm mạnh xuống dưới đỉnh 8 tháng, sau tin Bộ Quốc Phòng Nga xác nhận rút quân khỏi khu vực gần biên giới Ukraine. Tuy nhiên, thị trường đang theo dõi chặt chẽ các kế hoạch tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), các quan chức tài chính hàng đầu nước Mỹ đang tiếp tục thảo luận về việc bắt đầu tăng lãi suất sắp tới như thế nào tại cuộc họp tháng 3. Vàng được xem là tài sản trú ẩn quan trọng trong thời kỳ lạm phát nên rất nhạy cảm với các biến động lãi suất của nền kinh tế Mỹ.

Bên cạnh đó, thị trường vàng vẫn đang tiếp tục chịu áp lực bán kỹ thuật mạnh sau khi giá chạm mức cao nhất trong ba tháng vào thứ hai đầu tuần, trong bối cảnh dữ liệu lạm phát cao ngày càng thể hiện rõ ràng, với chi phí sản xuất một lần nữa tăng cao hơn dự kiến. Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ đã tăng tới 9,7%; trong các tháng 1/2022 tăng 1,0%, tháng 12/2021 tăng 0,4%, theo Bộ Lao Động Mỹ. PPI lõi (loại bỏ chi phí thực phẩm và năng lượng) đã tăng 0,8% trong tháng trước, sau mức tăng 0,5% của tháng 12. Các nhà kinh tế đã kỳ vọng mức tăng chỉ 0,5%.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 15/2, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 62,25 triệu đồng/lượng - 62,97 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 62,25 triệu đồng/lượng - 62,98 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 61,80 triệu đồng/lượng - 62,50 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 61,80 triệu đồng/lượng - 62,50 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 10,0 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 15/2.