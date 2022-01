Giá vàng hôm nay 17/1: Vàng đi xuống đầu tuần, lực bán ra tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 17/1 giảm nhẹ do đồng USD mạnh lên, lực bán ra của các nhà đầu tư tăng mạnh...

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ 30 sáng nay đứng ở mức 1.817-1.817,5 USD/ounce (mua vào - bán ra), giảm 1,1 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.818,1-1.818,6 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên cuối tuần qua, giá vàng giảm 2 USD do đồng USD mạnh lên và lực bán ra của các nhà đầu tư tăng mạnh.

tradingeconomics.com

Kitco Gold Index (KGX)

Giá vàng giảm trong phiên giao dịch sáng ngày thứ Hai (17/1), vì đồng USD mạnh khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua bằng ngoại tệ khác.

Tại thời điểm khảo sát, chỉ số USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền đối thủ trong rổ tiền tệ, tăng 0,39% lên 95,148.

Dù vậy, triển vọng giá vàng đang tốt dần lên trong tuần thứ ba của năm mới, với các chuyên gia phân tích đánh giá hậu quả của một chính sách tiền tệ sai lầm tiềm ẩn khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trở nên diều hâu hơn trong bối cảnh dữ liệu lạm phát mới nhất vừa được công bố.

Mối đe dọa về lạm phát cuối cùng đang đẩy vàng lên cao hơn khi các nhà đầu tư kỳ vọng áp lực giá sẽ tiếp tục leo thang. Giá đã tăng 1,1% trong tuần trước.

Hai dữ liệu quan trọng giữ cho khẩu vị rủi ro trên thị trường ở mức thấp là lạm phát và doanh số bán lẻ. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2021 của Mỹ đã tăng 7% so với cùng kỳ 2020. Đây là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 6/1982. Bộ Thương mại Mỹ tiết lộ doanh số bán lẻ trong tháng 12 của nền kinh tế hàng đầu thế giới đã lao dốc nhiều hơn dự báo của giới quan sát. Doanh số bán lẻ trong tháng 12 tại Mỹ đã lao dốc 1,9% so với tháng liền trước. Mức giảm được Dow Jones dự báo chỉ là 0,1%.

Số liệu lạm phát nói trên cho thấy lạm phát cao của Mỹ có khả năng kéo dài đến năm 2022 và cao hơn mục tiêu hàng năm 2% của Fed. Các nhà phân tích thị trường cho rằng Fed có khả năng tăng cường thúc đẩy chương trình giảm bớt mua tài sản và thắt chặt định lượng.

Nhưng dữ liệu kinh tế yếu đi có thể gây ra tình trạng bán tháo trên các thị trường khác hoặc khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) kiềm chế kỳ vọng tăng lãi suất và vàng sẽ gặp khó khăn hơn.

Nhà môi giới hàng hóa cao cấp Bob Haberkorn của RJO Futures cho biết: "Vàng có cơ hội bứt phá cao hơn vào tuần tới. Cổ phiếu sẽ mạnh hơn, đẩy vàng tăng trở lại qua mức 1.830 USD”.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/1, giá vàng miếng 9999 trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji ở mức 60,95 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,6 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội và 61 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,5 triệu đồng/lượng (bán ra) tại TP.HCM.

Giá vàng tại SJC niêm yết ở mức 61,05 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,72 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Còn tại TP.HCM, giá vàng SJC niêm yết ở mức 61,05 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,7 triệu đồng/lượng (bán ra).