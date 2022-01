Giá vàng hôm nay 13/1: Vàng giảm nhẹ sau báo cáo lạm phát

Giá vàng hôm nay 13/1 giảm nhẹ sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát của Mỹ đạt mức kỳ vọng và gây áp lực lên đồng USD, nhà đầu tư vẫn đẩy mạnh bán vàng ra...

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ 30 sáng nay (13/1) đứng ở mức 1.824,8-1.825,3 USD/ounce (mua vào - bán ra), tăng 1,7 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.823,1-1.823,6 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên tối qua, giá vàng giảm nhẹ 0,5 USD, đứng ở mức 1.285 USD/ounce do đồng USD yếu đi và nhà đầu tư vẫn đẩy mạnh bán vàng ra.

Giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (12/1), sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát của Mỹ nằm trong mức kỳ vọng, theo đó gây áp lực lên đồng USD và thúc đẩy hoạt động mua vào ở một số nhà đầu tư đã đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.

Ngày 12/1, Bộ Lao động Mỹ cho biết CPI của nước này đã tăng 0,5% trong tháng 12/2021, sau khi tăng 0,8% trong tháng 11. Dữ liệu này đánh bại các dự báo trước đó khi các nhà kinh tế dự báo mức tăng 0,4%.



Tính trung bình cả năm 2021, lạm phát Mỹ tăng 7,0%, phù hợp với dự đoán và là mức cao nhất kể từ tháng 6/1982.

Trong khi đó, CPI cốt lõi, bao gồm chi phí thực phẩm và năng lượng, tăng 0,6% trong tháng 12/2021, tăng từ mức tăng 0,5% trong tháng 11.

Trong năm 2021, lạm phát cơ bản đã tăng 5,5%, là mức thay đổi lớn nhất trong 12 tháng kể từ giai đoạn kết thúc vào tháng 2/1991.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 12/1, giá vàng 9999 trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: Doji Hà Nội: 60,95 triệu đồng/lượng - 61,60 triệu đồng/lượng. SJC Hà Nội: 60,95 triệu đồng/lượng - 61,62 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 61,00 triệu đồng/lượng - 61,60 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 60,95 triệu đồng/lượng - 61,63 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 51,6 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 10,0 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 12/1.