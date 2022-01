Giá vàng hôm nay 14/1: Nhà đầu tư ồ ạt bán, vàng tiếp tục lao dốc

Giá vàng hôm nay 14/1 tiếp tục lao dốc khi đồng USD suy yếu và nhà đầu tư đẩy mạnh bán ra...

Trên thị trường thế giới, giá vàng tiếp đà giảm trong phiên giao dịch sáng nay, vì lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng trong bối cảnh Fed có thể tăng lãi suất vào tháng 3.

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 8 giờ sáng nay 14/1 đứng ở mức 1.820,2-1.820,7 USD/ounce (mua vào - bán ra), tăng 4 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.816,2-1.816,7 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên tối qua, giá vàng giảm 1,2 USD, đứng ở mức 1.821 USD/ounce, do đồng USD suy yếu và nhà đầu tư bán ra chiếm ưu thế.

Nguồn: Kitco Gold Index (KGX)

Nguồn: tradingeconomics.com

Nguồn: tradingeconomics.com

Những kỳ vọng xoay quanh việc Fed tăng lãi suất đã kéo lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ lên cao hơn, theo đó làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng.

Trong khi đó, số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tăng lên mức cao nhất trong 8 tuần vào tuần đầu tiên của tháng 1. Cụ thể, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đầu tiên đã tăng 23.000 lên 230.000 đơn, đã được điều chỉnh theo mùa, trong tuần tính đến ngày 8/1, mức cao nhất kể từ giữa tháng 11.

Trước đó, kết quả khảo sát các chuyên gia kinh tế của Reuters dự báo 200.000 đơn.

Cùng ngày, Bộ Lao động Mỹ cũng cho biết chỉ số giá sản xuất (PPI) đã tăng 0,2% trong tháng 12 sau khi tăng 0,8% trong tháng 11. Dữ liệu cho kết quả yếu hơn dự kiến với dự báo của các nhà kinh tế là tăng 0,4%.

Ông Ed Moya, một nhà phân tích thị trường cấp cao tại công ty môi giới OANDA, cho biết nhìn chung, phản ứng của thị trường vàng đối với dữ liệu khá yên lặng vì nó không thay đổi câu chuyện về những gì Fed có thể sẽ làm vào tháng 3. Lãi suất cao hơn có xu hướng làm giảm đi sự hấp dẫn của vàng.

Tuy nhiên, nhiều dự báo vẫn cho rằng giá vàng có cơ hội tiếp tục đi lên trong bối cảnh giới đầu tư tài chính không mấy kỳ vọng USD tăng giá. Các chuyên gia trên Kitco cho rằng, Fed sẽ không quá mạnh tay thắt chặt tiền tệ và điều này sẽ còn tác động tích cực lên giá vàng. Fed chưa sớm kích hoạt tăng lãi suất cho đến tháng 3/2022. Do vậy, thị trường có thể lạc quan giá vàng leo lên 1.850 USD/ounce, tương đương mức trên 51 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 13/1, giá vàng 9999 trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: Doji Hà Nội: 60,95 triệu đồng/lượng - 61,55 triệu đồng/lượng. SJC Hà Nội: 61,05 triệu đồng/lượng - 61,72 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 60,90 triệu đồng/lượng - 61,70 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 61,05 triệu đồng/lượng - 61,73 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 51,6 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 10,0 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 13/1.