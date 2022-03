Giá vàng hôm nay 17/3: Vàng tăng lên giảm xuống liên tục, giới đầu tư chờ đợi gì?

Giá vàng hôm nay 17/3 trên thị trường quốc tế liên tục đảo chiều tăng giảm sau khi Fed nâng lãi suất 25 điểm cơ bản, theo đó đưa lãi suất quỹ liên bang lên 0,25 - 0,5%. Sự chú ý của thị trường nhanh chóng quay trở lại với cuộc xung đột Nga-Ukraine đang ngày càng kéo dài và chưa hết căng thẳng...

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 8 giờ sáng nay (17/3) đứng ở mức 1.926,5-1.927 USD/ounce (mua vào - bán ra), tăng 14,1 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.912,4-1.912,9 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên tối qua, giá vàng bất ngờ tăng trở lại 1,3 USD, đứng ở mức 1.928,5 USD/ounce, do đồng USD suy yếu và nhà đầu tư đẩy mạnh bán vàng ra. Đáng chú ý, biểu đồ giá vàng sáng nay liên tục "nhảy", đảo chiều tăng giảm liên tục, khó dự đoán hướng đi...

Đầu phiên giao dịch có thời điểm giá vàng xuống mức thấp nhất kể từ ngày 1/3 ở 1.903,59 USD/ounce.

Tuy nhiên giá đã thoát khỏi mức đáy đầu phiên và không phản ứng nhiều với thông báo bắt đầu chu kỳ thắt chặt chính sách và hạ dự báo tăng trưởng, cũng như nâng triển vọng lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Như dự đoán của thị trường, Fed nâng lãi suất 25 điểm cơ bản, theo đó đưa lãi suất quỹ liên bang lên 0,25 - 0,5%. Đây là đợt tăng lãi suất đầu tiên của ngân hàng trung ương Mỹ kể từ năm 2018.

Theo thông báo của Uỷ ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), có thể có tới 7 đợt tăng lãi suất trong năm nay. Tuyên bố cũng cho biết căng thẳng giữa Nga - Ukraine có thể làm tăng nguy cơ lạm phát.

Theo các chuyên gia, một khi thị trường vàng đã hiểu hết các tín hiệu chính sách của Fed, sự chú ý có thể nhanh chóng quay trở lại cuộc xung đột Nga-Ukraine đang ngày càng kéo dài và thêm căng thẳng. Bất kỳ sự leo thang nào của cuộc khủng hoảng Ukraine cũng sẽ dẫn đến việc giá vàng tăng thêm.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 16/3, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 67,00 triệu đồng/lượng - 68,22 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 67,00 triệu đồng/lượng - 68,20 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 66,00 triệu đồng/lượng - 68,00 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 66,00 triệu đồng/lượng - 68,00 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 54,4 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 13,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 16/3.