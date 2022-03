Giá vàng hôm nay 15/3: Đà bán ra chưa dừng, vàng giảm thêm sau khi lao dốc 1%

Giá vàng hôm nay 15/3 nối đà giảm trong bối cảnh có những tín hiệu tích cực từ đàm phán hòa bình Nga-Ukraine.

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 8 giờ sáng nay (15/3) đứng ở mức 1.951,9-1.952,4 USD/ounce (mua vào - bán ra), giảm 3,1 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.955-1.955,5 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên tối qua, giá vàng tiếp tục giảm 1,3 USD, đứng ở mức 1.950 USD/ounce (giá ghi nhận trên kitco lúc 8 giờ sáng nay), do đà bán ra của nhà đầu tư chưa dừng và đồng USD suy yếu.

Giá vàng thế giới trong phiên giao dịch thứ hai đầu tuần giảm hơn 1% giữa những hy vọng thận trọng về tiến triển tích cực trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Những tín hiệu tích cực trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga đã khiến thị trường chứng khoán tăng điểm và làm sụt giảm thị trường kim loại.

Vàng cũng chịu áp lực khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã tăng vọt, vì Fed dự kiến sẽ tăng lãi suất trong tuần này.

Giá vàng rất nhạy cảm với việc tăng lãi suất của Mỹ, điều này làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng vốn không sinh lời. Lãi suất cao hơn, nhằm mục đích kiềm chế lạm phát, cũng làm giảm sức hấp dẫn của vàng như một biện pháp phòng ngừa lạm phát.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất gần một tháng do Fed dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm.

Michael Langford, Giám đốc công ty cố vấn AirGuide (Mỹ), dự báo nếu loại trừ mọi biến cố khó lường trong căng thẳng Nga-Ukraine, giá vàng sẽ ổn định ở mức 1.900 USD/ounce trong những tuần tới.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 14/3, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 67,70 triệu đồng/lượng - 69,42 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 67,00 triệu đồng/lượng - 69,00 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 67,00 triệu đồng/lượng - 68,80 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 68,00 triệu đồng/lượng - 70,50 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 55,4 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 14/3.