Giá vàng hôm nay 18/2: Vàng vượt mốc 1.900 USD/ounce, vàng SJC vượt ngưỡng 63 triệu

Giá vàng hôm nay 18/2, tăng vọt từ đầu đến cuối phiên, neo gần mức cao nhất kể từ ngày 11/6 năm ngoái và chinh phục thành công ngưỡng quan trọng 1.900 USD/ounce. Giá vàng trong nước cũng duy trì đà tăng từ đầu phiên đến cuối phiên, đẩy giá vàng bán ra trở lại trên ngưỡng 63 triệu đồng/lượng...

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ sáng nay (18/2) đứng ở mức 1.900,2-1.900,7 USD/ounce, tăng 4,8 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.895,4-1.895,9 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên tối qua, giá vàng tăng 2,5 USD, đứng ở mức 1.901,7 USD/ounce do đồng USD mạnh lên và nhà đầu tư đảo chiều đẩy mạnh mua vàng vào.

Giá vàng đã tăng cao một cách chắc chắn từ hôm qua và đạt mức cao nhất trong 8 tháng qua. Nhu cầu trú ẩn an toàn được đề cao khi các báo cáo đều lo ngại về chiến tranh của Nga vào Ukraine "sắp xảy ra" sau khi căng thẳng có tín hiệu hạ nhiệt vào một ngày trước đó.

Chuyên gia phân tích Giovanni Staunovo của UBS nhận định vàng đã hưởng lợi từ những căng thẳng mới tại Đông Âu. Căng thẳng địa chính trị thúc đẩy giới đầu tư tìm tới tài sản an toàn, trong khi những tín hiệu ôn hòa từ ngân hàng trung ương Mỹ cũng hỗ trợ kim loại quý. Biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy ngân hàng trung ương không quá bảo thủ, nhờ đó hỗ trợ vàng.

Lập tức, thị trường chứng khoán toàn cầu biến động trái chiều và suy yếu hơn chỉ sau một đêm. Các chỉ số chứng khoán của Mỹ hướng về mức mở cửa yếu hơn ngay khi phiên giao dịch ở New York bắt đầu.

Lợi tức trên trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ hiện đang ở mức 2,014%. Các thị trường quan trọng bên ngoài hôm nay chứng kiến giá dầu thô giảm liên tục và giao dịch quanh mức 91,50 USD/thùng. Chỉ số USDX đã ổn định hơn một chút.

Vàng được dự báo vẫn thu hút nhiều nhà đầu tư như một kênh trú bão trong bối cảnh chưa có giải pháp nhanh chóng cho tình huống căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Khi căng thẳng leo thang, giá khí đốt, dầu mỏ… và lương thực cũng có nguy cơ tăng đột biến do xung đột này.

Hiện tại, vẫn có nguy cơ khiến vàng bị bán tháo và việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, điều này dường như khó xảy ra khi mà tranh cãi tại Fed còn lớn.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 17/2, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 62,55 triệu đồng/lượng - 63,17 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 62,55 triệu đồng/lượng - 63,18 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 62,20 triệu đồng/lượng - 63,00 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 62,15 triệu đồng/lượng - 62,95 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng gần 10 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 17/2.