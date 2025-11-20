Giá vàng hôm nay 20/11: Thế giới vượt ngưỡng 4.100 USD/ounce, trong nước tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 20/11, thế giới tăng mạnh

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 15 sáng nay ngày 20/11 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.090 USD/ounce, tăng 19 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam) ở quanh mức 4.077 USD/ounce, tăng 11 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Đáng chú ý, giá vàng có thời điểm tăng lên mức 4.130 USD/ounce, cao nhất từ đầu tuần đến nay.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, giá vàng tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm qua tại Mỹ do nhu cầu trú ẩn an toàn nổi lên vào giữa tuần, giữa bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ biến động và trước thềm các dữ liệu kinh tế quan trọng.

Các nhà giao dịch và nhà đầu tư đang chờ đợi những công bố kinh tế quan trọng của Mỹ. Các điểm nhấn chính bao gồm biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), tiếp theo là báo cáo việc làm hôm nay (20/11) từ Bộ Lao động, cả hai đều có thể cung cấp thêm thông tin rõ ràng về triển vọng lãi suất của Mỹ.

Các cơ quan của Mỹ đã bắt đầu công bố dữ liệu kinh tế bị trì hoãn do chính phủ liên bang đóng cửa. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư lo ngại rằng dữ liệu kinh tế sắp tới có thể hạn chế khả năng nới lỏng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách tỏ ra hoài nghi. Mối lo ngại về định giá cổ phiếu công nghệ cao đã ảnh hưởng đến tâm lý rủi ro, làm tăng sức hấp dẫn của vàng như một kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh thị trường chứng khoán gần đây bị bán tháo.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu giá tăng tiếp theo của những người đầu cơ giá vàng tương lai tháng 12 là đóng cửa trên ngưỡng kháng cự vững chắc tại mức cao kỷ lục 4.398 USD/ounce. Mục tiêu giá giảm ngắn hạn tiếp theo của những người đầu cơ giá xuống là đẩy giá tương lai xuống dưới ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật vững chắc tại 4.000 USD/ounce.

Các nhà phân tích của Deutsche Bank cho biết rằng nhu cầu vàng chính thức tăng cao và dự kiến ​​sẽ tiếp tục trong tương lai gần. Điều này ủng hộ xu hướng tăng giá chiến lược và dự báo giá vàng trung bình của Deutsche Bank là 4.000 USD/ounce cho năm 2026.

Giá vàng trong nước tăng trở lại

Giá vàng hôm nay 20/11 ghi nhận vàng SJC và nhẫn đồng tăng trở lại so với cùng thời điểm hôm qua.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 149 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 149,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 148 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 20/11 ghi nhận vàng SJC và nhẫn đồng tăng trở lại

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 148,3 – 151,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 500.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 147,3 - 150,3 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.