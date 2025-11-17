Giá vàng hôm nay 17/11: Thế giới mở tuần tăng vọt, trong nước sẽ tiếp đà 'leo thang'

Giá vàng hôm nay 17/11, thế giới chờ các dữ liệu kinh tế quan trọng

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 15 sáng nay ngày 17/11 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.101 USD/ounce, tăng mạnh 21 USD/ounce so với chốt phiên tuần vừa qua.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, một số nhà phân tích cho rằng, vàng bị bán tháo do kỳ vọng lãi suất thay đổi đã gây ra sự sụt giảm chung trên thị trường, cùng với Bitcoin và cổ phiếu cũng mất giá.

Mặc dù việc chính phủ Mỹ đóng cửa 43 ngày đã kết thúc, một số nhà kinh tế lo ngại rằng việc thu thập dữ liệu kinh tế đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Việc thiếu dữ liệu chất lượng đang buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải giữ lập trường trung lập về chính sách tiền tệ, có khả năng giữ nguyên lãi suất vào tháng tới.

Theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường thấy khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12 là dưới 50%. Trong khi, dự báo đưa ra tháng trước về khả năng nới lỏng lãi suất là hơn 90%.

Ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com cho biết, ông lạc quan về vàng nhưng chưa kỳ vọng giá sẽ đột phá trong tuần này.

“Tôi nghĩ chúng ta đang bước vào một đợt củng cố và tích lũy rất giống với 2 tháng cuối năm 2024 hoặc tháng 5 đến tháng 8 năm nay, là các giai đoạn giá vàng bứt phá. Tuy nhiên, tôi vẫn ủng hộ phía mua vì tôi không nghĩ nhiều về bối cảnh thị trường cơ bản đã thay đổi. Tôi nghĩ những gì chúng ta đang thấy hiện nay chỉ là chốt lời sau một đợt tăng giá thực sự mạnh mẽ", ông Stanley nói.

Ông Stanley cũng cho rằng, giá vàng trên 4.000 USD/ounce vẫn là một ngưỡng kháng cự quan trọng và phải đến khi xuống dưới mức kháng cự 3895 USD/ounce, khi đó những nhà đầu tư cần cẩn trọng.

Đáng chú ý, biến động của thị trường vàng được giới chuyên gia nhận định phục thuộc vào các dữ liệu kinh tế trong tuần này. Cụ thể, vào thứ hai, công bố khảo sát sản xuất của Empire State. Thứ tư, biên bản cuộc họp của Ủy ban thị trường mở liên bang sẽ được công bố.

Tiếp đó, thứ năm, thị trường chờ đón dữ liệu từ khảo sát sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Philly, đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và doanh số bán nhà hiện có của Mỹ. Cuối cùng, thứ sáu, dữ liệu PMI nhanh của S&P, tâm lý người tiêu dùng được sửa đổi của Đại học Michigan sẽ được công bố.

Giá vàng trong nước "bất động" nhưng sẽ tiếp đà tăng của thế giới?

Giá vàng hôm nay 17/11 ghi nhận vàng SJC và nhẫn ổn định trở lại sau khi liên tục giảm mạnh vào các phiên trước đó.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 149 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 149 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 148 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 17/11 ghi nhận vàng SJC và nhẫn mất đà giảm mạnh

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 150 – 153 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 149,5 - 152,5 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 149,7 - 152,7 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.