Vụ trưởng Vụ Thanh toán điểm loạt vấn đề trong quá trình triển khai thanh toán qua QR Code

Hội thảo “Thanh toán QR Code: Minh bạch và Trải nghiệm không giới hạn" do VnEconomy phối hợp với Vụ Thanh toán, CTCP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), cùng các các đơn vị liên quan tổ chức ngày 19/11.

Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhấn mạnh: “QR Code đã trải qua một hành trình ấn tượng, từ một công nghệ mới trở thành một thói quen thanh toán phổ biến và đang góp phần vào công cuộc xây dựng nền tảng hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng, hòa cùng kỷ nguyên vươn mình của quốc gia".

Theo Phó Thống đốc, thành công của QR Code tại Việt Nam là sự cộng hưởng của ba trụ cột: Chính sách nhất quán của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về thanh toán không tiền mặt; sự ra đời của chuẩn QR thống nhất (VietQR), phá vỡ rào cản liên ngân hàng và sự đón nhận mạnh mẽ của thị trường - từ các ngân hàng đến hàng triệu tiểu thương và người tiêu dùng.

Đồng thời, các dự án thanh toán song phương qua mã QR với Thái Lan, Lào và Campuchia đã được triển khai, cung cấp dịch vụ hai chiều cho người dân và doanh nghiệp.

Trong giai đoạn 2025–2026, Việt Nam tiếp tục mở rộng hợp tác với Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc), đáp ứng nhu cầu thanh toán xuyên biên giới đang gia tăng.

Để mở rộng kết nối quốc tế, phòng chống rửa tiền và kiểm soát nguồn thu ngân sách, Phó Thống đốc nhấn mạnh, Việt Nam cần đẩy nhanh lộ trình nâng cấp từ QR chuyển tiền sang QR thanh toán (QR Pay), phù hợp với thông lệ quốc tế và yêu cầu quản lý hiện đại.

Điểm loạt vấn đề trong quá trình triển khai thanh toán qua QR Code

Cũng tại hội thảo, ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ thanh toán Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chia sẻ bức tranh cập nhật tổng quan về hệ thống thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam.

Thông tin từ ông Tuấn, trong 9 tháng đầu năm giao dịch thanh toán không tiền mặt đạt hơn 17,8 tỷ giao dịch với giá trị đạt hơn 260 triệu tỷ đồng (tăng 43,32% về số lượng và 24,23% về giá trị).

Trong đó, qua kênh Internet đạt hơn 3,4 tỷ giao dịch với giá trị đạt hơn 76 triệu tỷ đồng (tăng 51,2% về số lượng và 37,17% về giá trị). Qua kênh điện thoại di động đạt đạt hơn 11,5 tỷ giao dịch với giá trị đạt hơn 64 triệu tỷ đồng (tăng 37,37% về số lượng và 21,79% về giá trị).

Đối với QR Code đạt hơn 337 triệu giao dịch với giá trị đạt 288.000 tỷ đồng (tăng 61,63% về số lượng và 150,67% về giá trị).

Toàn cảnh Hội thảo “Thanh toán QR Code: Minh bạch và Trải nghiệm không giới hạn".

Dù vậy, Vụ trưởng Vụ thanh toán cho biết, tại Việt Nam, thời gian qua nhiều đơn vị chấp nhận thanh toán (ĐVCNTT) có thói quen sử dụng mã QR cá nhân để nhận tiền thanh toán hàng hóa, dịch vụ từ khách hàng do những ưu điểm của hình thức thanh toán này mang lại (tiện lợi, nhanh chóng, không mất phí, không cần ký kết hợp đồng...).

Ông chỉ ra thực tế, các đơn vị phát hành thương hiệu QR Code chưa thực sự hợp tác chặt chẽ với nhau để thực hiện mục đích liên thông trong thanh toán qua QR Code, dẫn đến bất tiện cho khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ thanh toán qua mã QR.

Bên cạnh đó, dịch vụ thanh toán xuyên biên giới đã hợp tác triển khai với một số các quốc gia như Thái Lan, Lào, Campuchia, tuy nhiên số lượng giao dịch chưa nhiều, chưa tương xứng với nhu cầu của thị trường.

Trước những tồn tại nêu trên, ông Phạm Anh Tuấn cho biết cơ quan quản lý định hướng một số giải pháp.

Thứ nhất, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán/trung gian thanh toán cần tập trung chú trọng mở rộng mạng lưới ĐVCNTT để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân và doanh nghiệp. Có biện pháp khuyến khích ĐVCNTT sử dụng QR Code thanh toán thay vì QR Code chuyển tiền.

Thứ hai, tăng cường hợp tác liên thông thanh toán giữa các thương hiệu cung cấp QR Code khác nhau nhằm đem lại tiện ích thanh toán cho khách hàng,

Thứ ba, hướng tới triển khai kết nối với các quốc gia khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, ...

Thứ tư, tăng cường truyền thông để khách hàng biết tới dịch vụ, tăng cường công tác đào tạo nhân viên tại ĐVCNTT để bảo đảm khách hàng có thể nhận diện và sử dụng đúng dịch vụ thanh toán bán lẻ song phương qua QR Code.

NAPAS cùng 25 ngân hàng và trung gian thanh toán đã thực hiện nghi thức cam kết đồng hành thúc đẩy thanh toán nội địa và xuyên biên giới.

Cũng tại hội thảo, CTCP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) cùng 25 ngân hàng và trung gian thanh toán đã thực hiện nghi thức cam kết đồng hành thúc đẩy thanh toán nội địa và xuyên biên giới, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo NHNN, Cục Thuế (Bộ Tài chính) và Cục Quản lý & Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương).

Theo lãnh đạo NAPAS, nghi thức này thể hiện cam kết mạnh mẽ của cộng đồng ngân hàng và trung gian thanh toán trong việc đồng hành phát triển phương thức thanh toán sử dụng mã QR ra thị trường, mở rộng mạng lưới điểm chấp nhận thanh toán VIETQRPay cho giao dịch nội địa và VIETQRGlobal cho giao dịch thanh toán xuyên biên giới.

Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp hiện thực hóa các mục tiêu của Chính phủ về chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh tế, trong đó thanh toán số đóng vai trò then chốt nhờ tính minh bạch, an toàn cho các giao dịch tài chính góp phần thúc đẩy thương mại điện tử và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

“Thúc đẩy thanh toán nội địa và xuyên biên giới thông qua VIETQRPay và VIETQRGlobal là nền tảng quan trọng để xây dựng thị trường minh bạch hơn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, bảo vệ người dùng và hỗ trợ cơ quan quản lý có đầy đủ dữ liệu để hoạch định chính sách. Việc các ngân hàng, trung gian thanh toán đồng hành trong cam kết này cho thấy quyết tâm chung của toàn ngành tài chính - ngân hàng trong xây dựng hạ tầng thanh toán hiện đại, an toàn và liên thông", ông Nguyễn Quang Minh – Tổng Giám đốc NAPAS nhấn mạnh tại sự kiện.

Ông Nguyễn Quang Minh chia sẻ thêm: “VIETQRGlobal sẽ là bệ phóng để thương mại và du lịch Việt Nam hòa nhịp mạnh mẽ hơn với dòng chảy kinh tế khu vực. Khi biên giới không còn là rào cản trong thanh toán, người dùng sẽ có thêm trải nghiệm thuận tiện, và doanh nghiệp Việt Nam có thể tăng lợi thế cạnh tranh”.

