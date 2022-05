Giá vàng hôm nay 13/5: Vàng vẫn tìm động lực tăng sau khi mất giá 1,6%

Giá vàng hôm nay 13/5 nhích tăng trở lại sau khi mất 1,6% giá trị vào phiên trước. Đồng USD tạm thời yếu đi và lực mua vàng vào của các nhà đầu tư hiện đang chiếm ưu thế...

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ 30 sáng nay (13/5) đứng ở mức 1.851,1-1.851,6 USD/ounce (mua vào - bán ra), giảm 1,1 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.852,2-1.852,7 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên hôm qua, giá vàng hiện tăng 1,5 USD, đứng ở mức 1.823,0 USD/ounce, do đồng USD tạm thời yếu đi và lực mua vàng vào của các nhà đầu tư hiện đang chiếm ưu thế.

Giá vàng đã giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ năm (12/5), có lúc đã xuống dưới mốc 1.800 USD/ounce, vì giới đầu tư đổ xô vào đồng bạc xanh, được thúc đẩy bởi đặt cược vào việc Fed sẽ bám vào kế hoạch tích cực tăng lãi suất.

Mặc dù vàng được coi là hàng rào chống lạm phát và là một khoản đặt cược an toàn trong thời kỳ bất ổn kinh tế và chính trị, vàng rất nhạy cảm với việc tăng lãi suất của Mỹ, vì nó làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng.

Chiều hôm qua, các thị trường cũng tin rằng việc Thượng viện Mỹ xác nhận Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ tại nhiệm cho nhiệm kỳ thứ hai. Cuộc bỏ phiếu cho thấy sự ủng hộ rộng rãi đối với ông Powell sau khi Fed quyết định tăng lãi suất thêm 50 điểm vào tháng 5, mức tăng cao nhất kể từ năm 2000.

Các thị trường hiện đang định giá 93% cơ hội tăng thêm 50 điểm vào tháng 6 và 90% cơ hội tăng 50 điểm khác vào tháng 7.

Lạm phát có thể sẽ vẫn cao hơn trước đại dịch vì chi phí tiền lương đang tăng mạnh do thị trường lao động thắt chặt. Do đó, Fed vẫn chịu áp lực tăng lãi suất đáng kể. Các nhà kinh tế kỳ vọng việc tăng lãi suất lên 50 điểm cơ bản tại mỗi cuộc họp trong ba cuộc họp tiếp theo của Fed. Lãi suất chủ chốt có khả năng đạt 3 % vào cuối năm nay.

USD đã trở lại đỉnh 20 năm sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ thúc đẩy dự đoán Fed sẽ đi theo lộ trình tích cực tăng lãi suất. Nhà phân tích Nitesh Shah của WisdomTree cho biết, thị trường đang kỳ vọng vàng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ môi trường lạm phát cao hơn. Nhưng USD đã thực sự tăng giá khá nhiều kể từ khi chỉ số CPI được công bố và điều đó chặn lại đà tăng của kim loại quý.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 12/5, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 69,70 triệu đồng/lượng - 70,32 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 69,60 triệu đồng/lượng - 70,30 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 69,70 triệu đồng/lượng - 70,30 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 69,50 triệu đồng/lượng - 70,30 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 51,8 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 12/5.