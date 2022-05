Đồng USD mạnh lên, giá vàng vẫn tiếp đà giảm trong phiên đầu tuần hôm nay (16/5). Lực mua vàng vào của các nhà đầu tư đang chiếm ưu thế trên thị trường...

Giá vàng hôm nay 16/5: Đà giảm chưa dừng lại

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 6 giờ 30 sáng nay (16/5) đứng ở mức 1.851,1-1.851,6 USD/ounce (mua vào - bán ra), giảm 1,1 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.852,2-1.852,7 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên cuối tuần qua, giá vàng giảm 1,9 USD, đứng ở mức 1.810,3 USD/ounce do đồng USD mạnh lên, lực mua vàng vào của các nhà đầu tư đang chiếm ưu thế trên thị trường.

Giá vàng thế giới tuần qua ghi nhận tuần giảm thứ 4 liên tiếp. Và sự sụt giảm trong tuần qua là mức giảm có tỷ lệ phần trăm mạnh nhất trong 4 tuần, mất 3,9%; xét trong 4 tuần qua, giá trị của vàng đã giảm 8,44%.

Kết thúc phiên cuối tuần qua, giá vàng giảm hơn 1%, trong phiên có thời điểm giá xuyên thủng mốc 1.800 USD xuống 1.798,86 USD/ounce.

Trong khi đó, chỉ số USD vẫn đang tăng, vì lo ngại hành động để kiểm soát lạm phát của Fed sẽ tác động tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế toàn cầu, khiến giá vàng chưa thể có tín hiệu hồi phục. Thị trường đang chịu nhiều áp lực, trong đó yếu tố chính khiến giá vàng giảm là sự phục hồi sức mạnh của đồng USD - đối thủ của vàng đã vọt lên mức cao nhất trong 20 năm, đạt 104,8 điểm.

Giá vàng đang ngày càng tụt về sát ngưỡng nhạy cảm 1.800 USD/ounce - là vùng nguy hiểm. Thị trường đã khó bứt phá trở lại khi lực bán tháo quá mạnh và duy trì trong thời gian quá dài.

Lợi suất trái phiếu Mỹ lấy lại mức cao cũng là yếu tố tiêu cực đè nặng lên giá của kim loại quý. Fed đã thông báo trước quan điểm tích cực nâng lãi suất để kiểm soát lạm phát khiến giới đầu tư liên tục điều chỉnh lại danh mục đầu tư.

Kết quả từ cuộc khảo sát vàng của Kitco News trên phố Wall tham gia cho thấy, chỉ có 12% cho rằng vàng tăng giá, 71% nhận định vàng tiếp tục giảm. Theo khảo sát trực tuyến, các nhà đầu tư có phần lạc quan hơn với 51% cho rằng vàng sẽ tăng giá, chỉ 31% cho rằng vàng giảm.

Cụ thể: Trong 17 nhà phân tích Phố Wall chỉ có 2 ý kiến nhận định giá vàng sẽ tăng trở lại trong tuần này (tương đương 12%); 12 nhà phân tích (71%) nhận định giá vàng sẽ tiếp tục giảm; 3 ý kiến còn lại (18%) cho quan điểm trung lập. Trong 932 phiếu khảo sát trực tuyến trên Phố Main lại cho kết quả trái ngược. 481 ý kiến (51%) dự báo giá vàng sẽ tăng trở lại ngay trong tuần tới. 286 nhà đầu tư (31%) cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục giảm thấp hơn; 165 ý kiến còn lại (18%) cho ý kiến trung lập.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau: SJC TP.HCM: 68,56 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,55 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội: 68,55 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,57 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji Hà Nội: 68,7 triệu đồng/lượng (mua vào) -69,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM: 68,7 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,4 triệu đồng/lượng (bán ra).

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 51,8 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.