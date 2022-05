Giá vàng hôm nay 14/5 tiếp tục giảm trong phiên giao dịch sáng sau khi lao dốc hơn 1% vào phiên trước vì áp lực từ đồng USD tăng mạnh dưới tác động của triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tích cực tăng lãi suất.

Giá vàng hôm nay 14/5: Vàng chạm đáy 13 tuần, áp lực lớn từ đồng bạc xanh

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ 30 sáng nay (14/5) đứng ở mức 1.851,1-1.851,6 USD/ounce (mua vào - bán ra), giảm 1,1 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.852,2-1.852,7 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên hôm qua, giá vàng giảm mạnh 9,3 USD, đứng ở mức 1.812,2 USD/ounce do lực bán ra tiếp tục áp đảo và đồng USD cuối phiên tạm thời yếu hơn.

Giá vàng giảm vì áp lực từ đồng USD tăng mạnh dưới tác động của triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tích cực tăng lãi suất. Chỉ số USD Index đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hôm qua ở mức 104,767, mức cao nhất kể từ ngày 12/12/2002.

Chỉ số USD Index đã ghi nhận tuần tăng thứ 6 liên tiếp, dao động gần mức cao nhất trong 20 năm, vì vậy khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua bằng ngoại tệ khác.

Mặc dù được coi là một biện pháp phòng ngừa lạm phát, vàng là tài sản không sinh lãi và rất nhạy cảm với việc lãi suất ngắn hạn và lợi suất trái phiếu của Mỹ tăng cao hơn.

Ngày 12/5, Thượng viện Mỹ xác nhận nhiệm kỳ thứ hai của Chủ tịch Fed Jerome Powell trong một cuộc bỏ phiếu khi đẩy mạnh cuộc chiến chống lạm phát cao. Cuộc bỏ phiếu cho thấy sự ủng hộ rộng rãi đối với ông Powell sau khi Fed quyết định tăng lãi suất thêm 50 điểm vào tháng 5/2022, mức tăng cao nhất kể từ năm 2000.

Ông Powell đã loại trừ việc tăng lãi suất 75 điểm cơ bản trong các cuộc họp sắp tới nhưng lưu ý các mức tăng thêm 50 điểm phần trăm sẽ được tính cho tháng 6, 7/2022.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau: SJC TP.HCM: 68,8 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,8 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội: 68,8 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,82 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji Hà Nội: 68,7 triệu đồng/lượng (mua vào) -69,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM: 69,8 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,5 triệu đồng/lượng (bán ra).