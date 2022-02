Giá vàng hôm nay 21/2 tăng vọt trở lại trên 1.900 USD/ounce do lo ngại lạm phát và căng thẳng địa chính trị...

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ 30 sáng nay (21/2) đứng ở mức 1.906,7-1.907,2 USD/ounce (mua vào - bán ra), tăng 7,5 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.899,2-1.899,7 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên cuối tuần qua, giá vàng tăng 7,6 USD, đứng ở mức 1.906,8 USD/ounce do lực mua vàng vào tăng ồ ạt dù đồng USD không có biến động.

Giá vàng hôm nay 21/2: Vàng tăng vọt lập đỉnh mới, lực mua ồ ạt. Ảnh: TL

Lo ngại về lạm phát và căng thẳng Nga-Ukraine đã kéo giá vàng tăng tuần thứ 3 liên tiếp, tổng cộng 1,9% trong tuần qua. So với cuối tuần trước, giá vàng thế giới tăng khoảng 40 USD/ounce. Tuy nhiên, chốt phiên cuối tuần, thị trường chỉ đứng được ở ngưỡng quan trọng 1.900 USD/ounce vì có chút hy vọng ở các cuộc đàm phán địa chính trị có thể sắp diễn ra trong những ngày tới.

Những nhà đầu cơ vàng được cho là sẽ hoàn toàn kiểm soát thị trường vào tuần tới khi giá vàng giữ gần 1.900 USD do lo ngại về địa chính trị. Ngoài ra, việc định giá lại các đợt tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để chống lại lạm phát cao nhất trong bốn thập kỷ cũng đã khiến giới đầu tư rời bỏ các tài sản rủi ro và tìm tới những nơi trú ẩn an toàn như vàng. Cuộc khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy phần lớn các nhà phân tích thị trường và nhà đầu tư bán lẻ đều dự báo giá tăng trong những ngày tới.

Tuần qua, trong 18 nhà phân tích Phố Wall đã tham gia cuộc khảo sát vàng của Kitco News, 13 người (tương đương 72%) dự báo giá vàng tăng; 3 nhà phân tích (22%) dự giá giảm vào tuần tới; chỉ 1 người (5%) cho ý kiến trung lập.

Trong khi đó, với 864 phiếu khảo sát đã được thực hiện trong các cuộc thăm dò trực tuyến trên Phố Main, 564 người được hỏi (tương đương 65%) cho rằng, vàng sẽ tăng giá vào tuần tới; 196 (23%) dự đoán giá giảm; 104 người còn lại (12%) cho ý kiến trung lập.

Ngân hàng ANZ cho biết, vàng hoạt động tốt nhất khi lạm phát tăng, tỷ giá giảm và USD suy yếu. Chuyên gia của ANZ nhận định, lạm phát cao liên tục và đồng USD yếu hơn có thể bù đắp cho việc giảm lãi suất. Kết hợp với nhu cầu trú ẩn an toàn do căng thẳng địa chính trị gây ra, giá vàng vẫn có thể giữ vững.

Trong cuộc khảo sát, nhiều nhà phân tích cho thấy tâm lý lạc quan về thị trường vàng với dự đoán giá vàng có thể kiểm tra mức kháng cự trên 1.900 USD/ ounce trong thời gian tới.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 20/2, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau: SJC Hà Nội: 62,55 triệu đồng/lượng (mua vào) - 63,27 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC TP.HCM: 62,55 triệu đồng/lượng (mua vào) và 63,25 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji Hà Nội: 62,35 triệu đồng/lượng (mua vào) và 63,15 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM: 62,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 63,2 triệu đồng/lượng (bán ra).