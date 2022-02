Giá vàng đã giảm trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (ngày 18/2), rời khỏi mốc quan trọng 1.900 USD/ounce, vì khả năng một cuộc họp diễn ra vào tuần tới giữa Nga - Mỹ, có thể giúp hạ nhiệt nhu cầu đối với tài sản an toàn.

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 8 giờ sáng nay (19/2) đứng ở mức 1.899,2-1.899,7 USD/ounce (mua vào - bán ra), tăng 7,8 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.891,4-1.891,9 USSD/ounce. So với giá chốt phiên hôm qua, giá vàng ở mức tương đương do đồng USD tăng mạnh và lực mua vàng vào vẫn chiếm áp đảo.

Giá vàng hôm nay 19/2: Vàng mất mốc quan trọng, dự báo 'nóng' về giá sắp tới.

Giới phân tích cho rằng, những diễn biến mạnh của giá vàng không quá ngạc nhiên khi thị trường bước vào một cuối tuần dài căng thẳng về địa chính trị. Nhưng triển vọng đối với vàng vẫn lạc quan khi kim loại quý này đã đạt ngưỡng 1.900 USD/ounce trong tuần. Tuy nhiên, vàng cũng đang chịu áp lực khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ cao hơn, vì nó làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng.

Ông Fawad Razaqzada, nhà phân tích của ThinkMarkets, nhận định giới đầu tư đang tìm kiếm sự bảo vệ từ các tài sản trú ẩn an toàn như vàng không chỉ vì tình hình Ukraine và thị trường chứng khoán biến động mạnh mà còn do áp lực lạm phát gia tăng.

Các nhà lãnh đạo tài chính từ Nhóm 20 nền kinh tế lớn họp vào thứ Sáu (18/2) để thống nhất rằng lạm phát gia tăng và rủi ro địa chính trị có thể đe dọa sự phục hồi kinh tế mong manh trên toàn cầu. Vàng được coi là hàng rào chống lại lạm phát tăng cao và thường được sử dụng như một phương tiện lưu trữ giá trị an toàn trong thời kỳ bất ổn chính trị và tài chính. Các chuyên gia cho biết, giá vàng dự kiến sẽ dao động trong phạm vi 1.845 -1.880 USD/ounce.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 18/2, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau: SJC Hà Nội: 62,55 triệu đồng/lượng (mua vào) - 63,22 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC TP.HCM: 62,55 triệu đồng/lượng (mua vào) và 63,2 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji Hà Nội: 62,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 63,1 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM: 62,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 63,1 triệu đồng/lượng (bán ra).