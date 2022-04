Giá vàng hôm nay 21/4: Vàng giảm vì nhiều sức ép, nhà đầu tư vẫn bán tháo

Giá vàng hôm nay 21/4 tiếp tục giảm do chịu khá nhiều sức ép, đồng USD tiếp tục mạnh lên và nhà đầu tư vẫn bán vàng ra...

Giá vàng hôm nay 21/4: Vàng giảm vì nhiều sức ép

Giá vàng hôm nay 21/4, Giá vàng chịu sức ép, tiếp tục giảm mạnh

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 8 giờ sáng nay (21/4) đứng ở mức 1.954,1-1.954,6 USD/ounce (mua vào - bán ra), tăng 3,1 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.951-1.951,5 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên hôm qua, giá vàng giảm tiếp 2,4 USD, đứng ở mức 1.955,3 USD/ounce do đồng USD mạnh lên và nhà đầu tư vẫn đẩy mạnh bán vàng ra.

Vàng có xu hướng giảm ổn định từ hôm qua khi đồng USD và lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ giảm xuống từ các mức đỉnh gần đây. Giá vàng đã bị giới hạn bởi triển vọng thắt chặt chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Rất nhiều khả năng giá vàng phụ thuộc vào sức mạnh của đồng USD, vốn vẫn còn khá ổn định vào thời điểm hiện tại, xu hướng của lợi suất và dự báo lạm phát của Mỹ còn cao hơn hiện tại.

Hôm thứ ba, giá vàng giảm tới 1,8% khi bình luận “diều hâu” từ các quan chức Fed rằng, đẩy đồng USD và lợi tức kho bạc 10 năm lên mức cao nhất trong nhiều năm.

Vàng, được coi là hàng rào chống lại lạm phát, vốn rất nhạy cảm với việc tăng lãi suất và lợi tức kho bạc của Mỹ, điều này làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi không sinh lợi.

Đồng USD giảm 0,5% trong ngày, khiến vàng trở nên ít đắt hơn đối với người mua ở nước ngoài.

Trước đó, vào phiên thứ hai, vàng đã tiến gần đến mức tâm lý quan trọng là 2.000 USD/ounce, trước khi lao dốc.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 19/4, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 69,50 triệu đồng/lượng - 70,22 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 69,50 triệu đồng/lượng - 70,25 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 69,50 triệu đồng/lượng - 70,20 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 69,50 triệu đồng/lượng - 70,20 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 54,6 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 19/4.