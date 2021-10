Giá vàng hôm nay 22/10: Vàng tiếp tục tăng dù đã có lúc bốc hơi đến 0,5% trong phiên

Giá vàng hôm nay (22/10) tăng mạnh liên tiếp sau khi Mỹ công bố dữ liệu sản xuất thấp hơn so với kỳ vọng. Tuy nhiên, giá vàng chưa thể tìm được động lực thực sự để cán mốc 1.800 USD/ounce...

7 giờ sáng nay 22/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 1.785,9 USD/ounce (mua vào) và 1.786,4 USD/ounce (bán ra), tăng 4,7 USD/ounce so với cùng thời điểm này sáng qua (1.781,2-1.781,7 mua vào-bán ra của thời điểm này hôm qua).

Trước đó chỉ 1 tiếng (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch quanh mức 1.784,3 USD/ounce, tăng 2 USD so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng đang biến động khó lường. Ảnh: Getty

Vàng đã nhanh chóng tăng trở lại do sức cầu bắt đáy lên cao sau khi Mỹ công bố dữ liệu sản xuất thấp hơn so với kỳ vọng. Theo Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Philadelphia cho biết triển vọng của lĩnh vực sản xuất giảm từ mức 30,7 điểm trong tháng 9 xuống 23,8 điểm trong tháng 10. Con số này thấp hơn so với mức dự báo 25,1 điểm.

Vàng cũng được hỗ trợ khi mà hầu hết các thị trường chứng khoán thế giới giảm điểm sau nhiều phiên tăng trước đó.

Có thể thấy, giá vàng thế giới đã tăng phiên thứ 3 liên tiếp, nhưng 1.800 USD/ounce vẫn là ngưỡng mục tiêu, bởi thị trường kim loại quý vẫn chưa tìm được động lực thực sự. Mọi biến động của giá vàng vẫn nằm trong tay Fed và "cách ứng xử" của nền kinh tế Mỹ với lạm phát.

Thị trường dường như vẫn trong trạng thái chờ bởi chưa rõ lãi suất thực sẽ biến động như thế nào. Mọi bất ổn ít nhất là trong ngắn hạn đang xoay quanh quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về lạm phát.

Giới đầu tư hiện đang lo lắng, liệu lạm phát cao hơn có thúc đẩy các ngân hàng trung ương nâng lãi suất sớm hơn dự kiến không?

Trong khi đó, không ít chuyên gia, nhà phân tích đã tin rằng, phần lớn áp lực lạm phát sẽ được duy trì và có thể dẫn đến mối đe dọa lớn đối với thị trường và nền kinh tế Mỹ.

Hiện Fed không có nhiều công cụ để chống lại lạm phát gia tăng, công cụ chủ yếu của họ là tăng lãi suất, đây thực sự là "con dao hai lưỡi" đối với vàng. Bởi áp lực lạm phát cao ban đầu sẽ là tác nhân tăng giá vàng, nhưng sau đó nó có thể có tác động ngược lại.

Đến nay tình hình khiến người ta tin sẽ có hai đợt tăng lãi suất vào năm 2022 để giúp kiềm chế và giảm mức lạm phát cao kỷ lục.

Và khi lãi suất được tăng lên, vàng trở thành kênh đầu tư kém thuận lợi hơn khi so sánh với một khoản đầu tư có thu nhập cố định như trái phiếu chính phủ Mỹ.

Theo SPI Asset Management, giá vàng sẽ tiếp tục dao động quanh 1.780 USD/ounce. Thị trường sẽ phản ứng rõ nét hơn sau cuộc họp tháng 11 của Fed. Nhiều khả năng các quan chức Fed đang bắt đầu thể hiện sự lo ngại về áp lực lạm phát và ủng hộ lãi suất tăng sớm hơn kì vọng.

Kết thúc phiên giao dịch 21/10, giá vàng 9999 trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

Doji Hà Nội: 57,35 triệu đồng/lượng - 58,05 triệu đồng/lượng

SJC Hà Nội: 57,40 triệu đồng/lượng - 58,12 triệu đồng/lượng

Doji TP.HCM: 57,35 triệu đồng/lượng - 57,95 triệu đồng/lượng

SJC TP.HCM: 57,40 triệu đồng/lượng - 58,13 triệu đồng/lượng