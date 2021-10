Giá vàng hôm nay 21/10: Vàng tăng nhẹ, rủi ro về giá thu hẹp

Giá vàng thế giới vẫn lên xuống rất thất thường trong bối cảnh đồng USD suy yếu kéo theo giá vàng trong nước trồi sụt. Trước hàng loạt nguy cơ từ cuộc khủng hoảng năng lượng tại Trung Quốc, sản lượng sản xuất tại Mỹ và động thái của Fed, sự tăng giảm của kim loại quý liên tục đảo chiều.

Giá vàng hướng tới ngưỡng 1.800 USD. (Ảnh: The Financial Express)