Giá vàng hôm nay 22/4: Vàng tiếp tục giảm, nhà đầu tư vẫn chưa dừng bán tháo

Giá vàng hôm nay 22/4 tiếp tục giảm sau khi mất 1% của phiên trước do lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao nhờ triển vọng Fed sẽ tích cực thắt chặt chính sách tiền tệ. Nhà đầu tư vẫn chưa dừng bán tháo vàng...

Giá vàng hôm nay 22/4: Vàng tiếp tục giảm

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ 30 sáng nay đứng ở mức 1.938,5-1.939 USD/ounce (mua vào - bán ra), giảm 13,8 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.952,3-1.952,8 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên hôm qua, giá vàng tiếp tục giảm 1,1 USD, đứng ở mức 1.950,8 USD/ounce do nhà đầu tư vẫn chưa dừng bán tháo vàng ra dù đồng USD không có sự thay đổi.

Giá vàng đã giảm 1% xuống đáy hai tuần trong phiên giao dịch ngày 21/4, vì lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao và khẩu vị rủi ro phục hồi nhờ triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tích cực thắt chặt chính sách tiền tệ.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ lên cao nhất trong gần 3 năm xác lập vào phiên trước. Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trong những phiên gần đây nhờ triển vọng Fed sẽ tích cực nâng lãi suất, trong bối cảnh lạm phát đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong 40 năm. Vàng được xem là hàng rào chống lại lạm phát, rất nhạy cảm đối với sự gia tăng của lãi suất Mỹ và lợi suất trái phiếu, vì nó làm tăng chi phí cơ hội của việc sở hữu tài sản không sinh lời như vàng.

Các chuyên gia cho rằng, trong ngắn hạn, thị trường vàng có thể ghi nhận sự giảm giá của mặt hàng này. Giá có thể xuống mức 1.920 USD/ounce trong bối cảnh lợi suất thực tế lần đầu tiên chuyển sang vùng dương trong hai năm.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) gần đây đã hạ dự báo về tăng trưởng kinh tế toàn cầu vì cuộc khủng hoảng giữa Nga – Ukraine. IMF cho rằng, lạm phát cao hiện là mối nguy hiểm rõ ràng đối với nhiều quốc gia.

Trong bối cảnh lạm phát cao và bất ổn địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì dòng tiền được dự báo có thể vẫn sẽ đổ vào vàng.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 21/4, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 69,70 triệu đồng/lượng - 70,42 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 69,70 triệu đồng/lượng - 70,40 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 69,70 triệu đồng/lượng - 70,40 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 69,70 triệu đồng/lượng - 70,40 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 54,5 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 21/4.