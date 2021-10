Giá vàng hôm nay 23/10: Vượt 1.813 USD/ounce bất thành, vàng rơi thẳng đứng bốc hơi 1,7%

Giá vàng hôm nay (23/10) tiếp tục đà tăng của những phiên trước đó do các nhà đầu tư lớn tăng mua vào. Trong phiên, đã có lúc giá vàng thế giới vượt mức 1.813,3USD/ounce.

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7.00 am, ngày 23/10/2021 đứng ở mức 1.792-1.792,5 (mua vào-bán ra), tăng 5,7 USD/ounce so với mức 1.786,3-1.786,8 USD/ounce (mua vào-bán ra) cùng thời điểm hôm qua, và tăng 8,6USD/ounce so với giá mở cửa.



Trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (ngày 22/10), giá vàng tăng mạnh, một lần nữa chinh phục ngưỡng 1.800 USD, nhưng lại thất bại, không duy trì được động lực bứt phá. Vàng đã nhanh chóng rơi thẳng đứng trong phiên ngay khi vượt lên mốc 1.813 USD/ounce, tạo GAP 31,1USD/ounce, tương đương 1,7%.



Áp lực lạm phát gia tăng đã giúp đẩy giá vàng lên mức cao nhất trong 6 tuần. Mối đe dọa lạm phát gia tăng đang tạo ra một số tâm lý tăng giá đáng kể trên thị trường vàng, ngay cả khi Chủ tịch FED Jerome Powell cố gắng giảm bớt những lo ngại ngày càng tăng.

Giá vàng cuối tuần tăng nhẹ. (Nguồn: Kitco)

Chủ tịch FED Powell nhắc lại lập trường của mình rằng, FED đang đi đúng hướng để bắt đầu giảm lượng mua trái phiếu hàng tháng. Ông còn nói thêm rằng, ông hy vọng việc cắt giảm sẽ được hoàn thành vào giữa năm 2022.

Chủ tịch Powell lưu ý, mặc dù ngày càng có nhiều rủi ro, các vấn đề về chuỗi cung ứng có thể khiến áp lực lạm phát tăng cao cho đến năm 2022; tuy nhiên, ông nói thêm rằng, về cơ bản hãy để các nút thắt nguồn cung được giải quyết và khi đó lạm phát sẽ được đẩy trở lại 2%.

Trước những bình luận của Chủ tịch Fed, các nhà phân tích tỏ ra lạc quan về vàng, nhiều người đang hy vọng giá vàng sẽ kiểm tra mức kháng cự ở 1.830 USD/ounce.



Dù giá vàng đã không còn giữ được mức giá cao nhất trong phiên, nhưng nó vẫn là tuần tăng thứ hai liên tiếp. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 giao dịch ở mức 1.797,30 USD/ounce, tăng 1,63% so với tuần trước.

Mặc dù một số nhà phân tích lạc quan về giá vàng, nhưng họ cho rằng, thị trường sẽ không thu hút được lượng vốn lớn cho đến khi ngưỡng kháng cự 1.835 USD bị phá vỡ.

Rủi ro đầu tư vàng đang tăng cao. Nguồn: Kitco



Tuần này, trong 15 nhà phân tích Phố Wall tham gia cuộc khảo sát thị trường vàng của Kitco News, 13 người (tương đương 87%) kỳ vọng giá vàng tăng; 2 nhà phân tích còn lại (13%) cho ý kiến trung lập về vàng; không ai dự báo giá vàng sẽ giảm.

Trong khi đó, với 598 phiếu bầu được bỏ ra trong cuộc thăm dò trực tuyến trên Phố Main, 360 người được hỏi (tương đương 60%) dự báo giá vàng sẽ tăng vào tuần tới; 134 người khác (22%) dự báo giảm; trong khi 104 người (17%) cho ý kiến trung lập.

Kết thúc phiên giao dịch 22/10, giá vàng miếng 9999 trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji ở mức 57,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 58,1 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội và 57,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 58,1 triệu đồng/lượng (bán ra) tại TP.HCM.

Giá vàng tại SJC niêm yết ở mức 57,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 58,22 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Còn tại TP.HCM, giá vàng SJC niêm yết ở mức 57,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 58,2 triệu đồng/lượng (bán ra).

Với mức giá ở thời điểm hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi sang VND (đã tính thuế, phí gia công) đang chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước khoảng gần 8,4 triệu đồng/lượng.