Giá vàng hôm nay 23/12: Nhà đầu tư bơm tiền, vàng vượt mốc 1.800 USD

Giá vàng hôm nay 23/12 tiếp tục tăng, nhà đầu tư vẫn không ngừng đổ tiền vào vàng do lo ngại về tình hình bất ổn...

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 6 giờ 20 sáng nay (23/12) đứng ở mức 1.803,9-1.803,4 USD/ounce (mua vào - bán ra), tăng 9,9 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.794-1.794,5 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên chiều qua, giá vàng tăng 0,5 USD, đứng ở mức 1.804,5 USD/ounce. Giá vàng vượt ngưỡng quan trọng là do đồng USD suy yếu và nhà đầu tư vẫn không ngừng đổ tiền vào vàng do lo ngại về tình hình bất ổn.

Kitco Gold Index (KGX)

Giá vàng bị giới hạn giao dịch trong một phạm vi nhỏ khi thị trường trầm lắng vào ngày 22/12 trong bối cảnh nhu cầu trú ẩn vào tài sản an toàn tăng khi biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 đang lây lan khắp thế giới.

Trong phiên giao dịch chiều ngày 22/12, giá vàng giao ngay tăng nhẹ 0,01% lên 1.788,8 USD/ounce vào lúc 18h14 (giờ Việt Nam), theo Kitco. Giá vàng giao tháng 2 cũng tăng 0,02% lên 1.789,05 USD/ounce.

Giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch chiều ngày thứ Tư (22/12), nhờ đồng USD yếu giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua bằng ngoại tệ khác.

Tại thời điểm khảo sát, chỉ số USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền đối thủ trong rổ tiền tệ, giảm 0,13% xuống 96,36.

Nhận định về giá vàng năm 2022, nhiều nhà phân tích cho biết, kim loại quý có thể sẽ leo lên mức cao mới trong năm 2022 nếu lạm phát dự báo tiếp tục tăng, còn lợi suất danh nghĩa vẫn bị kiềm chế.

Vàng vốn được xem là kênh đầu tư an toàn trong giai đoạn lạm phát, tuy nhiên, việc tăng lãi suất có thể hạn chế sức ép lạm phát, đồng thời cũng làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lời như vàng.

Ngược cũng có chuyên gia khẳng định, triển vọng giá vàng 2022 không hề tích cực. Nhiều nhà phân tích đã lưu ý rằng thị trường vàng đã khá chật vật trong hầu hết năm 2021, nhu cầu đầu tư vào vàng mờ nhạt. Theo Ngân hàng ABN AMRO của Hà Lan, năm 2022 vàng còn “tồi tệ” hơn rất nhiều với dự báo giá giảm 16%.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 22/12, giá vàng 9999 trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: Doji Hà Nội: 60,80 triệu đồng/lượng - 61,50 triệu đồng/lượng. SJC Hà Nội: 60,85 triệu đồng/lượng - 61,57 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 60,90 triệu đồng/lượng - 61,50 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 60,80 triệu đồng/lượng - 61,58 triệu đồng/lượng.