Giá vàng hôm nay 22/12: Lực mua chiếm ưu thế, giá vàng vẫn "bất lực" trước ngưỡng quan trọng

Giá vàng hôm nay 22/12 tăng nhẹ trong phiên giao dịch sáng. Giới đầu tư tiếp tục mua vào vì họ lo ngại về những bất ổn, gồm cả ảnh hưởng kinh tế từ Covid-19, và mức 1.800 USD vẫn là mốc quan trọng của vàng...

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ 30 sáng nay 22/12 đứng ở mức 1.789,6-1.790,1 USD/ounce (mua vào - bán ra), tăng 2,8 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.786,8-1.787,3 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên chiều qua, giá vàng tăng 1 USD, đứng ở mức 1.790,1 USD/ounce do đồng USD suy yếu và giới đầu tư tiếp tục đẩy mạnh mua vào.

Kitco Gold Index (KGX)

Giá vàng giảm trong phiên giao dịch ngày thứ ba (21/12) vì đồng USD phục hồi nhẹ. Thị trường chứng khoán Mỹ tăng trở lại sau khi lao dốc vào phiên đầu tuần, và đồng USD cũng phục hồi cùng với lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Tất cả đều gây áp lực lên vàng.

Jeffrey Halley, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Oanda, cho biết, các nhà đầu tư đang liên tiếp chốt lời khi vàng vượt trên mức 1.800 USD/ounce. Ông cho rằng, vàng đang thiếu động lực để thoát khỏi biên độ giao dịch hiện tại.

Theo Chris Vecchio, chiến lược gia thị trường cấp cao của DailyFX.com, USD yếu và lợi suất trái phiếu thực thấp đi một chút trong thời gian gần đây đã và đang giúp đẩy giá vàng lên cao hơn. Trừ khi vàng có thể vượt qua mức 1.835 USD, nếu không thì giá vàng tăng trong tuần này chỉ là một làn sóng thoảng qua và các nhà đầu tư nên tranh thủ giá tăng như hiện nay để bán ra.

Ole Hansen, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa của Ngân hàng Saxo, cho biết ông dự báo giá vàng sẽ tăng tiếp vì làn sóng Covid-19 mới trên toàn thế giới thúc đẩy vàng trở thành tài sản trú ẩn an toàn.

Giá vàng hôm nay 22/12 tăng nhẹ trong phiên giao dịch sáng. Nguồn: Kitco

Cập nhật giá vàng SJC tại các đơn vị kinh doanh lớn ở thời điểm chốt phiên giao dịch trước (ngày 21/12), như sau: Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở 60,85 – 61,57 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Doji hiện niêm yết giá vàng SJC tại: 60,80 – 61,50 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Phú Quý niêm yết tại: 60,95 – 61,55 triệu đồng/lượng. Hệ thống PNJ niêm yết tại: 60,80 – 61,50 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Bảo tín Minh Châu được niêm yết tại: 60,96 – 61,50 triệu đồng/lượng. Giá vàng 999,9, thương hiệu vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 52,21 – 52,86 triệu đồng/lượng. Giá vàng trang sức giao dịch tại 51. 60 – 52,70 triệu đồng/lượng.

Với mức giá ở thời điểm hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi sang VND (đã tính thuế, phí gia công) chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước vào khoảng 11,3 triệu đồng/lượng.