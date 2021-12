Giá vàng hôm nay 21/12: Vàng co hẹp biên độ giao dịch trong phiên, phe mua chưa có động thái rõ ràng

Diễn biến thị trường vàng hôm nay (21/12) vô cùng khó lường khi người bán ra lúc này tăng mạnh nhưng chỉ sau ít phút giá vàng lại thay đổi khi lực mua lại chiếm ưu thế. Sáng nay giá vàng biến động nhẹ do đồng USD mạnh lên...

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 6 giờ 30 sáng nay đứng ở mức 1.791,3-1.791,8 USD/ounce (mua vào - bán ra), giảm 4 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.795,3-1.795,8 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên chiều qua, giá vàng tăng 0,1 USD. Thực tế, giá vàng tăng 0,6 USD do người mua chiếm ưu thế; và giảm 0,5 USD do đồng USD mạnh lên, đứng ở mức 1.791,4 USD/ounce. Chỉ trước đó ít phút, giá vàng thế giới được ghi nhận tăng 0,5 USD do người bán chiếm ưu thế.

Giá vàng cao nhất trong phiên đạt mức 1.804,7 USD/ounce và thấp nhất trong phiên là 1.789,4 USD/ounce.

Kitco Gold Index (KGX)

Trong phiên giao dịch chiều ngày 20/12, giá vàng giao ngay giảm 0,04% xuống 1.798,8 USD vào lúc 17h43 (giờ Việt Nam), theo Kitco. Giá vàng giao tháng 2 giảm 0,4% xuống 1.797,75 USD/ounce.

Giá vàng giảm trong phiên giao dịch chiều ngày thứ hai (20/12) xuống dưới 1.800 USD/ounce, vì đồng USD mạnh trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại biến thể Omicron. Vàng kết thúc phiên cuối tuần trước ở mức cao nhất kể từ ngày 26/11.

Các nhà phân tích cho biết, thị trường giao dịch vàng có thể trầm lắng, một phần do thanh khoản giảm dần vào cuối năm.

Michael Hewson, Trưởng nhóm phân tích thị trường tại CMC Markets UK, cho biết, nỗi lo về tác động của Omicron và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ thấp đã làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng miếng vốn không sinh lời.

Giá vàng hôm nay 21/12: Ồ ạt bán rồi lại ồ ạt mua, vàng khó lường.

Vàng được coi là hàng rào chống lại lạm phát cao hơn, nhưng bất ổn địa chính trị, việc Fed tăng lãi suất sẽ làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, vốn không phải trả lãi.

Harshal Barot, cố vấn nghiên cứu cao cấp về Nam Á tại Metals Focus nhận định: "Một số lo ngại về lạm phát đã giảm xuống kể từ khi Fed thực hiện hành động để kiềm chế nó, nhưng đồng thời hoạt động kinh tế có thể bị ảnh hưởng do các hạn chế Covid-19. Điều này có thể ảnh hưởng đến thị trường kho bạc. Cho đến cuối năm và có thể cho đến đầu tháng 1/2022, vàng có khả năng bị giới hạn trong phạm vi hẹp”.

Tổng hợp giá vàng SJC tại các thương hiệu kinh doanh lớn trong nước tại thời điểm chốt phiên ngày 20/12: Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở 61,0 – 61,7 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Doji hiện niêm yết giá vàng SJC tại: 60,8– 61,55triệu đồng/lượng. Tập đoàn Phú Quý niêm yết tại: 61,05 – 61,6 triệu đồng/lượng. Hệ thống PNJ niêm yết tại: 61,0 – 61,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Bảo tín Minh Châu được niêm yết ở mức 61,06 – 61,59 triệu đồng/lượng. Giá vàng 999,9, thương hiệu vàng Rồng Thăng Long giao dịch ở mức 52,24 – 52,89 triệu đồng/lượng. Giá vàng trang sức giao dịch ở mức 51,65 – 52,75 triệu đồng/lượng.