Giá vàng hôm nay 23/6: Khép lại tuần biến động, vàng "làm khó" chuyên gia

Giá vàng tuần qua đã tạo ra nhiều kịch tính cho những người tham gia thị trường khi liên tục biến động.

Giá vàng hôm nay trên thế giới 23/6: Khép lại tuần biến động, vàng "làm khó" chuyên gia

Giá vàng tuần qua đã "để lại một số kịch tính" cho những người tham gia thị trường khi liên tục biến động từ đầu tuần đến cuối tuần. Thứ Hai, giá vàng giao ngay bắt đầu giao dịch ở mức 2.332,64 USD/ounce. Đến trưa cùng ngày mức giá này trượt xuống mức 2.311,50 USD/ounce. Sáng thứ Ba, giá vàng thế giới thiết lập mức thấp hàng tuần là 2.307,38 USD/ounce. Sau đó giá vàng chủ yếu ổn định đi ngang và chỉ giao dịch trong phạm vi khoảng 20 USD/ounce.

Thứ Năm, báo cáo về Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ đã giảm xuống còn 238.000 vào tuần trước, giảm so với mức 243.000 của tuần trước, cho thấy điều kiện thị trường lao động đang dịu đi. Lạm phát đang có dấu hiệu giảm bớt sau một thời gian dài duy trì ở mức cao, có khả năng mở đường cho Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất sớm hơn dự đoán ban đầu.

Bối cảnh kinh tế này, đã tạo ra môi trường thuận lợi cho vàng, dẫn đến hai mức giá kỷ lục mới gần đây, đưa vàng giao ngay từ 2.332 USD/ounce vào sáng sớm lên mức cao nhất 2.364,09 USD vào lúc 10h45 hôm thứ Năm (theo giờ Mỹ).

Sau đó, vàng được giao dịch trong phạm vi từ 2.350 USD đến mức cao hàng tuần là 2.367,70 USD/ounce, cho đến khi sụt giảm nhanh chóng vào sáng thứ Sáu. Đà giảm sâu vào sáng thứ Sáu khiến vàng giao ngay trượt từ 2.363,71 USD lúc 9h xuống còn 2.317,70 USD vào lúc 13h (theo giờ Mỹ).

Sau một tuần có nhiều biến động, khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy các chuyên gia trong ngành thiếu quyết đoán về con đường ngắn hạn của vàng, trong khi tâm lý bán lẻ vẫn tích cực.

Tuần này, 14 nhà phân tích Phố Wall đã tham gia Khảo sát vàng của Kitco News. Năm chuyên gia, chiếm 62%, kỳ vọng giá vàng sẽ tăng cao hơn vào tuần tới, trong khi số lượng tương đương các nhà phân tích dự đoán giá sẽ giảm. Bốn người còn lại, tương đương 28% trong tổng số, kỳ vọng vàng sẽ giao dịch đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, 209 phiếu bầu đã được bỏ trong cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco, trong đó các nhà đầu tư Phố Chính vẫn duy trì quan điểm tích cực về kim loại màu vàng. 114 nhà giao dịch bán lẻ, tương đương 55%, dự đoán giá vàng sẽ tăng vào tuần tới. 38% khác, tương đương 18%, dự đoán kim loại màu vàng sẽ giao dịch thấp hơn, trong khi 57 người được hỏi, đại diện cho 27% còn lại, nhận thấy giá đi ngang trong tuần tới.

Giá vàng hôm nay trong nước 23/6: Vàng nhẫn bất ngờ giảm mạnh

Giá vàng miếng SJC do 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục giữ nguyên mức giá 76,98 triệu đồng/lượng bán ra. Như vậy, trong 2 tuần qua, giá vàng miếng SJC được giữ nguyên ở mức 76,98 triệu đồng/lượng.

Với chính sách bán vàng trực tiếp cho người dân thông qua các ngân hàng thương mại cùng với nhiều biện pháp kiểm soát thị trường, giá vàng miếng SJC dự báo sẽ không có nhiều biến động trong thời gian tới.

Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh hiện cũng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 74,98 triệu đồng/lượng mua vào và 76,98 triệu đồng/lượng bán ra.

Sáng nay 23/6, vàng nhẫn tại các cửa hàng bất ngờ giảm mạnh gần nửa triệu đồng so với hôm qua. Trong khi đó, vàng miếng vẫn nối dài chuỗi ngày bất động. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng nhẫn ở mức 73,75-75,35 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 450 nghìn đồng/lượng so với ngày hôm qua. Tập đoàn DOJI cũng điều chỉnh giảm 400.000 đồng/lượng chiều mua và 250.000 đồng/lượng chiều bán xuống 74,7-76,05 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) so với hôm qua.

Tương tự, Bảo tín Minh Châu cũng giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều xuống còn 74,65-75,98 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Với giá vàng trong nước ổn định và giá vàng thế giới neo ở mức 2.320 USD/ounce (tương đương gần 71,2 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 5,78 triệu đồng/lượng.