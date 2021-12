Giá vàng hôm nay 28/12 biến động nhẹ, giảm 0,1 USD, nếu đồng USD không bị mất sức mua thì vàng sẽ giảm 0,5 USD. Vàng giảm do đồng USD suy yếu và nhà đầu tư vẫn âm thầm bán ra...

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ sáng nay (28/12) đứng ở mức 1.811,9-1.812,4 USD/ounce (mua vào - bán ra), giảm 0,8 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.812,7-1.813,2 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên chiều qua, giá vàng giảm 0,1 USD, đứng ở mức 1.811,8 USD/ounce (mua vào - bán ra), giảm 0,1 USD do đồng USD suy yếu và người bán chiếm ưu thế.

Kitco Gold Index (KGX)

Giá vàng thế giới giảm trong đầu phiên giao dịch thứ hai đầu tuần khi đồng USD tăng trở lại, mặc dù giá kim loại quý vẫn dao động gần mức cao nhất trong một tuần do lo ngại về biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19 làm tăng nhu cầu trú ẩn an toàn.

Nhà phân tích Peter Fertig của Quantitative Commodity Research cho biết: “Mặc dù đồng USD tăng nhưng giá vàng không có nhiều biến động trong ngày, đồng thời, một trong những lý do chính gây ra tình trạng thiếu thanh khoản là do nhiều thị trường đóng cửa vào dịp Giáng sinh.

Chuyên gia Fertig cho biết thêm, lợi suất cao hơn một chút làm tăng chi phí cơ hội cho việc nắm giữ vàng, vốn đang ảnh hưởng ít nhiều đến giá vàng.

Bên cạnh đó, chứng khoán toàn cầu ổn định và giá dầu giảm do lo ngại rằng biến thể Omicron có thể làm chậm quá trình tăng trưởng nền kinh tế trong năm mới.

Ông Jeffrey Halley, nhà phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, nhận định vàng đang đối mặt với mức kháng cự chỉ trên 1.815 USD/ounce và nếu xu hướng gần đây tiếp diễn, vàng sẽ khó có thể duy trì đà tăng ở mức này trừ khi đồng USD giảm mạnh trong tuần.

Chỉ số USD tăng từ mức yếu nhất trong gần một tuần, khiến vàng vốn được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên kém hấp dẫn hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác không phải USD.

Giá vàng hôm nay 28/12, biên độ giao động nhỏ, giá vàng "vật lộn" để giữ ngưỡng nhạy cảm

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 27/12, giá vàng 9999 trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: Doji Hà Nội: 60,80 triệu đồng/lượng - 61,45 triệu đồng/lượng. SJC Hà Nội: 60,85 triệu đồng/lượng - 61,57 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 60,80 triệu đồng/lượng - 61,40 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 60,85 triệu đồng/lượng - 61,58 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 51,1 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 10,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 27/12.