Lực bán ra tăng mạnh, đồng USD suy yếu là nguyên nhân khiến giá vàng giảm trong phiên giao dịch đầu tuần sáng nay (27/12), nhưng vẫn dao động trên mốc quan trọng 1.800 USD/ounce.

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ 30 sáng nay đứng ở mức 1.806,5-1.807 USD/ounce (mua vào- bán ra), giảm 2,7 USD so với giá vàng cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.809,2-1.809,7 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt kỳ nghỉ lễ, giá vàng giảm 1,9 USD, đứng ở mức 1.807,3 USD/ounce do đồng USD suy yếu và lực bán ra tăng mạnh.

Giá vàng giảm trở lại trong phiên giao dịch sáng nay nhưng vẫn neo trên mốc quan trọng 1.800 USD/ounce. Dù trải qua nhiều lần trồi sụt trong tuần trước, giá vàng thế giới vẫn tăng khoảng hơn 10 USD/ounce. Việc ngưỡng kháng cự 1.800 USD/ounce được giữ vững đã giúp nhà đầu tư và chuyên gia phân tích thị trường lạc quan với xu hướng tăng giá trong tuần cuối cùng của năm 2021.

Lạc quan về giá vàng thời gian tới, Sean Lusk, Giám đốc Công ty phân tích thị trường Walsh Trading tin giá vàng đầy khả năng tiếp tục khởi sắc vào năm sau. Nhưng vẫn còn rất nhiều điều không chắc chắn xung quanh sự phục hồi kinh tế toàn cầu, các yếu tố cả thuận lợi lẫn khó khăn đan xen và cả những căng thẳng địa chính trị mới khiến giá vàng thời gian qua chỉ quanh quẩn mốc 1.780-1.800 USD/ounce.

Tuy nhiên, nhà phân tích Avtar Sandu của Phillip Futures lại đưa ra một dự báo khá thận trọng, với lý do khối lượng giao dịch mỏng, người mua và bán đều thưa vào dịp cuối năm, dự kiến thị trường sẽ bấp bênh là chủ yếu.

Giá vàng hôm nay 27/12: Lực bán ra tăng mạnh, vàng giảm phiên đầu tuần.

Trong cuộc khảo sát thị trường vàng cuối tuần qua do Kitco News thực hiện, hầu hết các nhà phân tích phố Wall nhận định thị trường vàng đang bắt đầu giai đoạn giao mùa mạnh mẽ. Hai tuần tới được dự đoán sẽ chứng kiến sự biến động cao với khối lượng giao dịch cực kỳ thấp do nhiều công ty đã chốt giao dịch cuối năm trước kỳ nghỉ lễ.

Trong số 13 nhà phân tích của phố Wall đã tham gia cuộc khảo sát giá vàng của Kitco News, 9 chuyên gia (69%) dự đoán giá vàng đi lên vào tuần này, hai người (15%) có ý kiến ngược lại và 15% còn lại cho rằng thị trường vàng bình ổn.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến trên Phố Main đã thu hút 638 nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia. Tổng cộng 343 người (54%) có cái nhìn tích cực về giá vàng thế giới, 134 người (21%) cho rằng kim lợi quý này sẽ giảm giá và 161 người (25%) đưa ra quan điểm trung lập.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/12, giá vàng miếng 9999 trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji ở mức 60,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,5 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội và 60,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,5 triệu đồng/lượng (bán ra) tại TP.HCM.

Giá vàng tại SJC niêm yết ở mức 60,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,62 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Còn tại TP.HCM, giá vàng SJC niêm yết ở mức 60,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,60 triệu đồng/lượng (bán ra).