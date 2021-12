Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng nhích lên từng ngày, tâm lý nhà đầu tư lạc quan

Giá vàng hôm nay 24/12 neo quanh mốc 1.800 USD/ounce, tâm lý nhà đầu tư lạc quan đối với vàng trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ Giáng sinh...

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ sáng nay đứng ở mức 1.809,2-1.809,7 USD/ounce (mua vào - bán ra), tăng 3,6 USD/ounce so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.805,6-1.806,1 USD/ounce. So với giá chốt phiên chiều qua, giá vàng tăng 5,2 USD, đứng ở mức 1.809,2 USD do đồng USD mạnh lên trở lại và tâm lý nhà đầu tư lạc quan đối với vàng nên đã đẩy mạnh mua vào.

Giá vàng hôm nay 24/12: Neo vững trên ngưỡng kháng cự mạnh. Nguồn: Kitco

Giá vàng tăng trong phiên giao dịch cuối ngày 23/12 nhờ USD yếu làm tăng sức hấp dẫn của kim loại quý đối với người mua bằng ngoại tệ khác. Giá USD đã tuột dốc, chạm đáy 1 tuần.



Lượng giao dịch mỏng và những đợt mua vào trước dịp nghỉ lễ đã giúp vàng neo trên ngưỡng kháng cự mạnh - 1.800 USD/ounce. Động lực chính thúc đẩy vàng tăng trở lại trên mốc này còn là kỳ vọng lạm phát của Mỹ leo thang. Vàng vốn được xem là kênh đầu tư an toàn trong giai đoạn lạm phát, tuy nhiên, việc tăng lãi suất có thể hạn chế sức ép lạm phát, đồng thời cũng làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lời như vàng.

Chuyên gia tại RJO Futures cho biết, đây chỉ là biến động trong một phiên giao dịch mỏng trước Giáng sinh và nhấn mạnh thêm rằng năm tới chắc chắn sẽ có lợi cho vàng, đặc biệt là khi lạm phát cao có khả năng tiếp diễn.

Đồng ý kiến, các nhà phân tích tại nền tảng giao dịch trực tuyến OANDA, cho biết vàng có thể ghi nhận một năm 2022 mạnh mẽ khi rủi ro vẫn còn cao, sau khi dữ liệu được ngân hàng trung ương Mỹ theo dõi chặt chẽ, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân, tăng 5,7% trong tháng 11.

Thị trường chứng khoán toàn cầu, lợi suất trái phiếu và các đồng tiền rủi ro hơn đều đạt mức cao gần đây trong phiên giao dịch ngày 23/12 vì niềm tin của nhà đầu tư gia tăng khi các tín hiệu cho thấy biến thể Omicron có thể ít nghiêm trọng hơn lo ngại trước đó, cũng như dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Mỹ.

Cập nhật giá vàng SJC tại các đơn vị kinh doanh lớn ở thời điểm chốt phiên giao dịch tuần trước (ngày 23/12), như sau: Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở 60,90 – 61,62 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Doji hiện niêm yết giá vàng SJC tại: 60,90 – 61,50 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Phú Quý niêm yết tại: 61,02 – 61,57 triệu đồng/lượng. Hệ thống PNJ niêm yết tại: 60,90 – 61,60 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Bảo tín Minh Châu được niêm yết tại: 61,05 – 61,55 triệu đồng/lượng. Giá vàng 999,9, thương hiệu vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 52,31 – 53,01 triệu đồng/lượng. Giá vàng trang sức giao dịch tại 51. 80 – 52,90 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 51,1 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 10,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 23/12.