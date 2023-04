Giá vàng hôm nay 28/4: Giá vàng thế giới lùi sâu dưới ngưỡng 2.000 USD/ounce ngay sau khi báo cáo kinh tế Mỹ vừa công bố cho thấy kết quả kém xa so với dự đoán. Giá vàng trong nước tăng với mức tăng cao nhất là 150.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 28/4: Vàng giảm trước áp lực tăng lãi suất

Giá vàng thế giới giảm sau khi các số liệu kinh tế Mỹ được công bố. Trong phiên giao dịch sáng 28/4, giá vàng giao ngay giảm 0,13% đứng ở mức 1.986,89 USD/ounce (6h38 giờ Việt Nam), theo Kitco.

Giá vàng hôm nay 28/4: Vàng giảm sau tăng trưởng GDP quý I "đáng thất vọng" của kinh tế Mỹ

Giá vàng hôm nay 28/4: Vàng giảm sau tăng trưởng GDP quý I "đáng thất vọng" của kinh tế Mỹ

Giá vàng hôm nay 28/4: Vàng giảm sau tăng trưởng GDP quý I "đáng thất vọng" của kinh tế Mỹ

Giá vàng thế giới đã lùi sâu so với ngưỡng 2.000 USD ngay sau khi báo cáo kinh tế Mỹ vừa công bố cho thấy kết quả kém xa so với dự đoán.

Theo báo cáo, tăng trưởng GDP trong quý đầu tiên của Mỹ đã tăng 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm mạnh so với mức kỳ vọng là tăng 2%, giảm so với mức tăng trưởng quý IV/2022 là 2,6%. Trong khi đó, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng mạnh 4,2%. Con số này ủng hộ quan điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn để ngăn chặn lạm phát cao.

Bóng ma của một cuộc suy thoái kinh tế Mỹ đang tiến gần hơn. Mức tăng đáng thất vọng của GDP quý đầu tiên cho thấy nền kinh tế Mỹ có ít động lực phát triển hơn vào đầu năm nay so với kỳ vọng trước đây. Lực cản từ lãi suất cao hơn và thắt chặt các điều kiện tín dụng sẽ đẩy nền kinh tế Mỹ sớm rơi vào suy thoái nhẹ, theo các chuyên gia.

Thị trường vẫn đặt cược khả năng Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tuần tới. Thị trường có nguy cơ đối diện thêm một đợt tăng lãi suất nữa sau đợt điều chỉnh đầu tháng 5.

Giá vàng trong nước: Chốt phiên giao dịch 27/4, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,55 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,15 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,55 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,17 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,1 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,55 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67,15 triệu đồng/lượng.