Giá vàng hôm nay 28/5: Tiếp đà giảm mạnh sau tín hiệu tích cực cho các cuộc đàm phán thương mại

Giá vàng thế giới ngày 28/5: Giảm mạnh

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm sâu trong phiên giao dịch ngày 27/5, mất gần 2% và rơi xuống dưới ngưỡng 3.300 USD/ounce, khi thị trường toàn cầu đón nhận thông tin tích cực từ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump hoãn áp thuế 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) đến ngày 9/7. Động thái này đã thúc đẩy tâm lý lạc quan của nhà đầu tư, làm giảm nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn như vàng.

Tại thời điểm khảo sát lúc 8h sáng nay 28/5 giờ Việt Nam, giá vàng hồi phục lên 3.310 USD/ounce.

Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường sức mạnh của đồng USD so với rổ sáu loại tiền tệ chính, tăng 0,62% lên 99,54 điểm, mức cao nhất trong bốn năm qua. Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi dữ liệu cho thấy niềm tin tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 5 tăng mạnh, với chỉ số của The Conference Board tăng 12,3 điểm lên 98,0, mức tăng lớn nhất kể từ năm 2021.

Ngoài ra, thông tin về khả năng Mỹ sắp đạt được thỏa thuận thương mại mới với Ấn Độ cũng góp phần củng cố tâm lý tích cực trên thị trường, khiến dòng tiền rút khỏi các tài sản an toàn như vàng.

Mặc dù vậy, một số yếu tố vẫn hỗ trợ triển vọng dài hạn của vàng. Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody’s gần đây đã hạ bậc tín nhiệm nợ công của Mỹ từ AAA xuống AA1 do lo ngại về thâm hụt ngân sách ngày càng tăng. Bên cạnh đó, dữ liệu cho thấy nhập khẩu ròng vàng của Trung Quốc qua Hồng Kông trong tháng 4 đã tăng gấp đôi so với tháng trước, đạt mức cao nhất kể từ tháng 3/2024.

Về mặt kỹ thuật, giá vàng đang dao động trong biên độ 3.250–3.300 USD/ounce. Nếu phá vỡ mức hỗ trợ 3.250 USD, giá vàng có thể giảm về vùng 3.204–3.205 USD/ounce, tương ứng với mức thấp nhất ngày 20/5 và đường trung bình động 50 ngày. Ngược lại, nếu vượt qua ngưỡng kháng cự 3.300 USD, giá vàng có thể hướng tới các mức cao hơn như 3.365 USD và 3.400 USD trong ngắn hạn.

Nhà đầu tư hiện đang theo dõi sát sao các dữ liệu kinh tế sắp công bố của Mỹ, bao gồm biên bản cuộc họp gần nhất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), ước tính lần hai GDP quý I/2025 và chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi – thước đo lạm phát ưa thích của Fed – để tìm kiếm manh mối về chính sách lãi suất trong thời gian tới.

Giá vàng hôm nay trong nước 28/5: Chênh lệch với vàng thế giới cao

Sáng ngày 28/5, thị trường vàng trong nước tiếp tục chứng kiến đà giảm mạnh ở cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp trong bối cảnh giá vàng thế giới lao dốc và tâm lý nhà đầu tư thận trọng.

Tính đến sáng nay 28/5, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 115,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 118,3 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cũng điều chỉnh giảm 1 triệu đồng/lượng, xuống mức 115,5 – 118 triệu đồng/lượng. Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 115,5 – 118 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết giá vàng SJC ở mức 116 – 118 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm qua.



Giá vàng nhẫn 9999 cũng không nằm ngoài xu hướng giảm. Tại DOJI, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 được niêm yết ở mức 111,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 114 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm qua. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 113,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 116,5 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.



Giá vàng thế giới hiện giao dịch quanh mức 3.298,5 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.100 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 107,67 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 10,39 triệu đồng/lượng.

Đà giảm của giá vàng trong nước chủ yếu do ảnh hưởng từ thị trường quốc tế, khi giá vàng thế giới giảm gần 2% sau quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump hoãn áp thuế 50% đối với hàng hóa châu Âu đến ngày 9/7, khiến tâm lý nhà đầu tư chuyển sang các tài sản rủi ro hơn. Ngoài ra, đồng USD mạnh lên và chỉ số niềm tin tiêu dùng Mỹ tăng cao cũng góp phần gây áp lực lên giá vàng.

Trong nước, sau khi giá vàng tăng mạnh và chênh lệch với giá vàng thế giới lên tới gần 20 triệu đồng/lượng, nhiều nhà đầu tư đã tranh thủ chốt lời, khiến lực bán tăng mạnh và giá vàng giảm sâu. Các chuyên gia dự báo, nếu không có yếu tố hỗ trợ mới, giá vàng trong nước có thể tiếp tục giảm trong ngắn hạn, đặc biệt khi Chính phủ đang nỗ lực thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới về mức 1-2 triệu đồng/lượng.

Như vậy, thị trường vàng trong nước ngày 28/5 tiếp tục chịu áp lực giảm giá mạnh ở cả vàng miếng và vàng nhẫn, với mức giảm lên tới 1,2 triệu đồng/lượng, tro