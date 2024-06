Giá vàng hôm nay 29/6: Thế giới có xu hướng giảm, vàng nhẫn tiếp tục tiến sát vàng SJC

Giá vàng hôm nay trên thế giới kết tuần giảm nhẹ sau báo cáo lạm phát lạc quan của Mỹ. Trong khi đó, giá vàng trong nước tiếp tục biến động: Vàng nhẫn hiện đã tiệm cận sát giá vàng miếng SJC, chênh lệch chỉ còn hơn 900.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay trên thế giới 29/6: Kết tuần giảm

Giá vàng hôm nay kết tuần giảm nhẹ sau khi báo cáo lạm phát có tín hiệu lạc quan và làm tăng thêm hy vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong năm 2024. Mặc dù kim loại vàng đã nhảy vọt lên 2.339 đô la vào hôm qua, nhưng sau đó đã lập tức rút lui và kết tuần giao dịch ở mức 2.324 đô la, giảm 0,12%.

Giá vàng tăng sau khi công bố báo cáo Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ cho tháng 5, phù hợp với ước tính và vẽ ra triển vọng lạc quan cho người tiêu dùng Mỹ. PCE của Mỹ trong tháng 5 thấp hơn 0,3% so với tháng 4. PCE lõi tăng 0,1%, phù hợp với dự báo nhưng thấp hơn mức 0,3% trước đó.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng tăng thêm 5 điểm rưỡi cơ bản, lên 4,339%, mức cao nhất kể từ ngày 12/6. Mặc dù đồng bạc xanh không theo kịp nhưng cũng đã phục hồi từ mức thấp hàng ngày, với chỉ số US Dollar Index (DXY) dao động ở mức khoảng 105,80, giảm 0,08%.

Các dữ liệu khác cho thấy tâm lý người tiêu dùng Mỹ đã cải thiện một chút so với số liệu sơ bộ của tháng Sáu. Chỉ số Fnal của Tâm lý người tiêu dùng Mỹ trong tháng 6 là 68,2, giảm so với 69,1 của tháng 5 nhưng cải thiện so với mức 65,8 sơ bộ. Kỳ vọng lạm phát vẫn ổn định ở mức 3% cho cả ngắn hạn và dài hạn.

Một số quan chức Fed đã bỏ qua các báo cáo, và áp dụng một cách tiếp cận thận trọng. Chủ tịch Fed Thomas Barkin của Richmond không đưa ra bất kỳ gợi ý nào liên quan đến việc cắt giảm lãi suất, nhưng nhận xét rằng chính sách tiền tệ có dấu hiệu "tụt hậu", ngụ ý nền kinh tế cuối cùng sẽ chậm lại.

Đồng nghiệp của ông, Mary Daly của San Francisco, tuyên bố rằng lạm phát đang hạ nhiệt, chính sách tiền tệ đang phát huy hiệu quả và lạm phát dự kiến sẽ đạt mục tiêu của Fed vào cuối năm 2025.

Theo CME FedWatch Tool, tỷ lệ cược cho việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản của Fed vào tháng 9 là 69%, tăng từ 64% trước khi công bố PCE của Mỹ.

Hợp đồng tương lai lãi suất quỹ của Fed tháng 12/2024 ngụ ý Fed sẽ nới lỏng chính sách chỉ 35 điểm cơ bản (bps) vào cuối năm nay.

Vàng vẫn ở trạng thái phòng thủ sau khi mô hình biểu đồ Head-and-Shoulders xuất hiện, điều này gợi ý rằng vàng có thể giảm. Động lượng cho thấy cả người mua và người bán đều không kiểm soát được, nhưng Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) vẫn nghiêng về xu hướng giảm.

Nếu XAU/USD giảm xuống dưới 2.300 đô la, điểm dừng tiếp theo sẽ là mức thấp nhất ngày 3/5 là 2.277 đô la, tiếp theo là mức cao nhất ngày 21/3 là 2.222 đô la. Ngược lại, nếu vàng lấy lại 2.350 USD, vàng sẽ tiếp cận các mức kháng cự quan trọng như mức cao nhất trong ngày 7/6 là 2.387 USD, trước khi thách thức con số 2.400 USD.

Giá vàng hôm nay trong nước 29/6: Vàng nhẫn tiến sát vàng SJC

Giá vàng trong nước trươc giờ mở cửa sáng ngày 29/6 tiếp tục biến động. Vàng nhẫn tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 73,95 – 75,55 triệu đồng/lượng. Mức giá này tăng 250.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với cùng thời điểm rạng sáng qua.

Ở Tập đoàn DOJI, doanh nghiệp này điều chỉnh tăng 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều của nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng. Giá niêm yết hiện tại ở doanh nghiệp này đang ở mức 74,65 – 75,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Bảo tín Minh Châu cũng điều chỉnh tăng 180.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều của vàng nhẫn tròn trơn, lên mức 74,56 – 75,86 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Trong khi đó giá vàng miếng SJC vẫn tiếp tục không thay đổi, niêm yết ổn định ở mức 76,98 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức 74,98 - 76,98 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với những ngày trước đó. Đây cũng là mức giá niêm yết tại 4 ngân hàng thương mại nhà nước (Vietcombank, Vietinbank, Agrbank và BIDV). Đây là ngày thứ 23 vàng miếng SJC trong nước được giữ ổn định ở một mức giá 74,98 - 76,98 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Như vậy, giá vàng nhẫn hiện đã tiệm cận sát giá vàng miếng SJC, chênh lệch chỉ còn hơn 900.000 đồng/lượng.