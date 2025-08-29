Giá vàng hôm nay 29/8: Đồng loạt tăng sốc, bao giờ giá vàng chỉnh?

Giá vàng hôm nay 29/8, thế giới đạt mức cao nhất trong 3 tuần qua

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 7 giờ sáng nay ngày 29/8 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 3.415 USD/ounce, tăng mạnh hơn 17 USD/ounce so với giao dịch cùng thời điểm này sáng qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay (giờ Hà Nội) ở quanh mức 3.416 USD/ounce, tăng mạnh hơn 19 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Theo Kitco News, giá vàng quốc tế tiếp tục tăng mạnh bất chấp Mỹ công bố các dữ liệu kinh tế tích cực. Cụ thể, nền kinh tế Mỹ đã công bố tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý II/2025 lần 2 tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức công bố lần 1 vào tháng trước là tăng 3% và cao hơn mức dự báo tăng 3,1%.



Như vậy, tăng trưởng GDP của Mỹ đang khá tích cực trong quý II/2025. Tuy nhiên, dữ liệu khác tích cực đã đem lại sự kỳ vọng tăng của giá vàng, đó là giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) theo quý trong quý II lại giảm nhẹ.

Cụ thể, PCE quý II/2025 của Mỹ chỉ tăng 2% so với quý trước, thấp hơn mức tăng của quý 1 và dự báo là 2,1%. Chỉ số PCE cốt lõi sau khi đã trừ giá năng lượng và thực phẩm còn tăng 2,5%, bằng mức tăng quý trước, nhưng thấp hơn mức tăng 2,6% dự báo trước đó.

Đây là chỉ số được Cục Phân tích Kinh tế của Mỹ công bố đo lường sự thay đổi giá cả của hàng hóa và dịch vụ được người tiêu dùng mua ở Mỹ. Dữ liệu này là thước đo lạm phát ưa thích của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Dữ liệu này giảm, thị trường tăng lên sự kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tới. Khi kỳ vọng lãi suất giảm thì các nhà đầu tư đã đẩy mạnh mua vàng. Bởi họ kỳ vọng chi phí ký gửi thấp, mang lại lợi nhuận tích cực từ hoạt động đầu tư kim loại quý này.

Ngoài ra, giới phân tích cho rằng lực mua kỹ thuật cùng với sự suy yếu của chỉ số đồng USD (giảm 0,32% xuống 97,81 điểm) đã thúc đẩy giá vàng hôm nay đi lên . Các chuyên gia tại Bank of America duy trì dự báo lạc quan, cho rằng giá vàng có thể chạm mốc 4.000 USD/ounce vào nửa đầu năm 2026. Trong báo cáo mới nhất, ngân hàng này nhấn mạnh rằng việc Fed có thể cắt giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát gia tăng sẽ là yếu tố then chốt hỗ trợ giá vàng.

Giá vàng SJC và nhẫn tiếp tục tăng cao

Giá vàng hôm nay 29/8 ghi nhận vàng SJC và nhẫn cùng tăng mạnh so với phiên trước đó, tiếp tục lập đỉnh mới.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 127 – 128,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng mạnh 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng thu hẹp về mức 1,5 triệu đồng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mua – bán ở mức 127 – 128,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 1,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng mạnh 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng thu hẹp về mức 1,5 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 126 – 128,5 triệu đồng/lượng (mua – bán, tăng mạnh 600.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng mạnh 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng ở mức 2,5 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 29/8 ghi nhận vàng SJC và nhẫn cùng tăng mạnh so với phiên trước đó, tiếp tục lập đỉnh mới.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 120,3 – 123,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 300.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 120,3 – 123,3 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 120 – 123 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.