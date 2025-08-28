Giá vàng hôm nay 28/8, thế giới tiếp tục tăng

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 7 giờ sáng nay ngày 28/8 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 3.398 USD/ounce, tăng hơn 8 USD/ounce so với giao dịch cùng thời điểm này sáng qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào đêm qua - rạng sáng nay (giờ Hà Nội) ở quanh mức 3.396 USD/ounce, tăng hơn 3 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Theo Kitco News, giá vàng thế giới giao ngay tăng nhẹ do các nhà đầu tư duy trì thái độ thận trọng trước dữ liệu lạm phát. Điều này có thể cung cấp thông tin chi tiết về định hướng chính sách tiền tệ trong tương lai của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Diễn biến của kim loại quý này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị gia tăng xung quanh vấn đề độc lập của ngân hàng trung ương sau nỗ lực gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm bãi nhiệm một thống đốc của Fed.

Các nhà phân tích tại Schroders Investment Management đã tái khẳng định lập trường lạc quan về vàng trong báo cáo thị trường hàng tháng mới nhất.

Theo phân tích của công ty, sức hấp dẫn của vàng xuất phát từ áp lực lạm phát gia tăng, đe dọa làm xói mòn sức mua của tiền tệ pháp định.

Ngoài ra, niềm tin suy giảm vào sự ổn định dài hạn của đồng đô la Mỹ cũng là một động lực cơ bản khác hỗ trợ giá vàng tăng cao. Những yếu tố này tạo nên sự đầu tư hấp dẫn cho kim loại quý này như một công cụ phòng ngừa rủi ro danh mục đầu tư trước sự mất giá tiền tệ và áp lực lạm phát.

Một nhà phân tích độc lập, ông Ross Norman, cho biết, giá vàng thế giới tăng nhẹ do bị kìm hãm bới áp lực từ đồng USD tăng giá và hoạt động chốt lời của nhà đầu tư sau khi giá chạm mức cao nhất trong hơn hai tuần vào phiên trước đó.

"Giá vàng hiện đang biến động nhẹ nhàng hơn và chịu ảnh hưởng lớn từ xu hướng của đồng USD. Đà giảm hiện tại phần lớn là do hoạt động chốt lời khi động lực tăng giá đã giảm bớt", ông Ross Norman.

Vào ngày 29/8 sắp tới, các nhà đầu tư sẽ tập trung vào báo cáo thu nhập và chi tiêu cá nhân của Mỹ, trong đó chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) – thước đo lạm phát ưa thích của Fed – được dự đoán sẽ tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số PCE cốt lõi (loại trừ thực phẩm và năng lượng) được dự báo tăng 2,9%. Những con số này sẽ cung cấp manh mối quan trọng về hướng đi chính sách lãi suất của Fed, tác động nhập định đến xu hướng giá vàng thế giới.

Giá vàng trong nước "lập đỉnh mới"

Giá vàng hôm nay 28/8 ghi nhận vàng SJC và nhẫn cùng tăng mạnh so với phiên trước đó, tiếp tục lập đỉnh mới.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 126 - 128 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng mạnh 300.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng tăng lên mức 2 triệu đồng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mua – bán ở mức 125,8 - 128 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 300.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng ở mức 2,2 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 125,4 - 128 triệu đồng/lượng (mua – bán, tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng tăng lên mức 2,6 triệu đồng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 119,8 - 122,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng mạnh 400.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 119,6 - 122,6 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 119,5 - 122,5 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.