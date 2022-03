Giá vàng hôm nay 30/3 sụt giảm mạnh trong bối cảnh nhà đầu tư bán vàng ồ ạt. Tâm lý rủi ro thay đổi trong tiến trình đàm phán Nga-Ukraine đã góp phần khiến giá vàng bốc hơi tới 2% trong ngày...

Giá vàng hôm nay 30/3: Sụt giảm mạnh, nhà đầu tư bán vàng ồ ạt.

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ 30 sáng nay (30/3) đứng ở mức 1.917,5-1.918 USD/ounce (mua vào - bán ra), tăng 5,5 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.912-1.912,5 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên hôm qua, giá vàng giảm 1,9 USD, đứng ở mức 1.918,1 USD/oucne do đồng USD suy yếu và nhà đầu tư ồ ạt bán vàng ra.

Giá vàng kỳ hạn tháng 4 giao dịch lần cuối ở mức 1.895 USD/ounce, giảm hơn 2%. Thị trường vàng đang chịu áp lực bán ra lớn trong phiên đầu tuần, khi giá giảm sâu, rồi "thủng" ngưỡng hỗ trợ 1.935 USD.

Giá vàng trên thị trường quốc tế sụt giảm mạnh khi giới đầu tư dồn sự chú ý vào các cuộc đàm phán hóa bình sắp tới giữa Ukraine và Nga và kỳ vọng sẽ có những diễn biến tích cực. Theo báo cáo, Ukraine đã đề xuất áp dụng quy chế trung lập để đổi lấy sự đảm bảo an ninh. Đồng thời, Nga cũng tuyên bố sẽ giảm "đáng kể" các hoạt động quân sự gần Kiev và Chernihiv.

Mặt hàng có quan hệ mật thiết với vàng là dầu giảm mạnh xuống dưới ngưỡng 106 USD/thùng cũng khiến vàng giảm giá.

Vàng giảm giá cũng do lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng mạnh, kỳ hạn 5 năm tiến tới gần 2,64%. Trong ngắn hạn, lợi suất tăng có thể tiếp tục là chất xúc tác gây giảm giá mạnh nhất cho vàng. USD cũng tăng lên mức cao nhất trong hơn một tuần, khiến vàng đắt hơn đối với những người nắm giữ tiền tệ khác. Giới đầu tư đánh cược Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ đẩy nhanh tốc độ thắt chặt chính sách tiền tệ.

Ngân hàng trung ương Nga đã tiếp tục mua vàng từ các ngân hàng trong nước kể từ đầu tuần, nhưng đặt một mức giá cố định cho kim loại quý này.

Cụ thể, ngân hàng trung ương Nga sẽ trả một mức giá cố định là 5.000 rúp (hay 52 USD) mỗi gram trong khoảng thời gian từ ngày 28/3 đến ngày 30/6, ngân hàng cho biết vào cuối tuần trước. Đây là mức thấp hơn giá trị thị trường hiện tại là khoảng 68 USD.

Ngân hàng trung ương nói thêm rằng việc tiếp tục mua vào sẽ đảm bảo nguồn cung và sản xuất vàng trong nước không bị gián đoạn.

Kết thúc phiên giao dịch 29/3, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 68,40 triệu đồng/lượng - 69,12 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 68,20 triệu đồng/lượng - 69,10 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 68,40 triệu đồng/lượng - 69,10 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 68,35 triệu đồng/lượng - 69,15 triệu đồng/lượng

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 53,4 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn 15,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 29/3.