Giá vàng hôm nay (26/3) chốt tuần tiếp tục tăng lên. Đà tăng của vàng thời gian gần đây là do lạm phát và mối lo ngại về tình hình tại Ukraine, khi thị trường chưa thấy những tiến triển trong các cuộc đàm phán.

Giá vàng hôm nay 26/3: Vàng có thể đạt ngưỡng 2.000 USD, tâm lý tăng giá vững chắc trong tuần tới?

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 8 giờ sáng nay (26/3) đứng ở mức 1.958,4-1.958,9USD/ounce (mua vào - bán ra), tăng 0,2 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.958,2-1.958,7 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên hôm qua, giá vàng tăng 1,5 USD, đứng ở mức 1.958,4 USD/ounce, do đồng USD mạnh lên và nhà đầu tư vẫn đẩy mạnh gom vàng vào.

Vàng tiếp tục được hưởng lợi từ nhu cầu trú ẩn an toàn khi sự không chắc chắn và biến động vẫn gia tăng do cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Chiến lược gia Ilya Spivak của chuyên trang tài chính DailyFX (Mỹ) nhận định đà tăng của vàng thời gian gần đây là do mối lo ngại về lạm phát và tình hình tại Ukraine, khi thị trường chưa thấy những tiến triển trong các cuộc đàm phán.

Các nhà phân tích lưu ý, nỗi sợ hãi thị trường toàn cầu đang giúp giá vàng chống chọi với lợi suất trái phiếu tăng.

David Madden, nhà phân tích thị trường tại Equity Capital cho biết: Thị trường vàng đang trong một xu hướng tăng rất mạnh.

Tuần này, trong 17 nhà phân tích Phố Wall đã tham gia cuộc khảo sát thị trường kim loại quý của Kitco News, 12 nhà phân tích (tương đương 71%) dự đoán giá vàng tăng vào tuần tới; đồng thời, chỉ 4 người (24%) đã dự báo giá giảm; duy nhất 1 vị chuyên gia (6%) cho ý kiến trung lập giá.

Trong khi đó, với 1.034 phiếu thăm dò đã được thực hiện trong cuộc thăm dò trực tuyến trên Phố Main, 743 người được hỏi (72%) tin vàng sẽ tăng giá vào tuần tới; 158 người khác (15%) dự báo giá giảm; trong khi 133 người còn lại (13%) trung lập trong thời gian tới.

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau: SJC Hà Nội: 68,55 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,27 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC TP.HCM: 68,55 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,25 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji Hà Nội: 68,3 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,2 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM: 68,3 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,2 triệu đồng/lượng (bán ra).