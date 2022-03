Giá vàng hôm nay 28/3: Giá giảm, còn nhiều bất ổn, vàng sẽ đảo chiều bất thình lình

Giá vàng hôm nay 28/3 giảm bất ngờ trong bối cảnh Chủ tịch Fed Jerome Powell gợi ý về khả năng tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trong buổi họp định kỳ vào tháng 5 và tháng 6.

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ 30 sáng nay đứng ở mức 1.957,8-1.958,3 USD/ounce, giảm 0,6 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.958,4-1.958,9 USD/ounce. So với giá chốt phiên cuối tuần qua, giá vàng giảm 0,8 USD, đứng ở mức 1.957,6 USD/ounce do đồng USD mạnh lên và nhà đầu tư đẩy mạnh mua vàng vào.

Vàng đã tăng gần 1,7% vào tuần trước bất chấp lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ bật tăng, sau khi thị trường đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ "diều hâu" hơn trong các quyết định về chính sách tiền tệ.

Chủ tịch FED Jerome Powell đã gợi ý về khả năng tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trong buổi họp định kỳ vào tháng 5 và tháng 6.

Hôm 25/3, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã lên tới 2,503%, mức cao nhất kể từ tháng 5/2019.

Nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn và tránh lạm phát tiếp tục tăng lên khiến giá vàng biến động mạnh, bất chấp việc đồng USD tăng và lợi tức trái phiếu tăng lên mức cao kỷ lục mới, kìm hãm đà tăng của vàng.

Các nhà phân tích lưu ý, mặc dù FED đang tìm cách tăng lãi suất một cách mạnh mẽ, nhưng lãi suất vẫn nằm phía sau đường cong lạm phát, tỷ giá thực âm là một môi trường tích cực cho vàng tăng giá. Ngoài ra, giá kim loại quý cũng được hỗ trợ bởi các tín hiệu kỹ thuật.

Các chuyên gia cho rằng, giá vàng có thể đảo chiều tăng bất thình lình. Lạm phát sẽ là yếu tố duy trì môi trường tích cực cho giá vàng trong trung hạn. Peter Cardillo, chuyên gia kinh tế thị trường của Công ty Môi giới đầu tư Spartan Capital Securities (Mỹ) cho rằng, câu chuyện lạm phát có thể sẽ lấn át các yếu tố địa chính trị khác.

Ông dự đoán giá vàng có thể vượt mức 2.000 USD/ounce, khi lạm phát khiến giới đầu tư tìm đến vàng như một biện pháp phòng trừ rủi ro trước tình hình giá cả leo thang.

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau: SJC Hà Nội: 68,7 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,47 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC TP.HCM: 68,7 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,45 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji Hà Nội: 68,5 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,35 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM: 68,5 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,4 triệu đồng/lượng (bán ra).