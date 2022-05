Giá vàng hôm nay 26/5: Vàng biến động nhẹ vì đồn đoán Fed tăng lãi suất

Giá vàng hôm nay 26/5 trên thị trường quốc tế biến động nhẹ sau khi biên bản họp chính sách của Fed gợi ý ngân hàng trung ương sẽ duy trì việc tăng lãi suất thêm nửa điểm cơ bản trong tháng 6 và tháng 7.

Giá vàng hôm nay 26/5: Biến động nhẹ quanh mốc 1.850 USD

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ 30 sáng nay (26/5) đứng ở mức 1.853,9-1.854,4 USD/ounce (mua vào - bán ra) tăng 6,1 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.847,8-1.848,3 USD/ounce (mua vào- bán ra). So với giá chốt phiên hôm qua, giá vàng hôm nay đã tăng nhẹ do đồng USD suy yếu hơn, bất chấp lực bán ra của nhà đầu tư được thúc đẩy mạnh mẽ.

Giá vàng hôm nay 26/5: Biến động nhẹ quanh mốc 1.850 USD.

Giá vàng hôm nay 26/5

Giá vàng hôm nay 26/5

Giá vàng hôm nay 26/5

Trước đó, vào lúc 6h47 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,01% lên 1.853,7 USD/ounce so với giao dịch trước đó, theo Kitco. Giá vàng giao tháng 6 cũng tăng 0,35% lên 1.852,71 USD.

Giá vàng giảm trong phiên giao dịch ngày thứ tư (25/5), sau khi biên bản họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) gợi ý ngân hàng trung ương sẽ duy trì việc tăng lãi suất thêm nửa điểm cơ bản trong tháng 6 và tháng 7. Đầu phiên có thời điểm giá giảm tới 1,3% xuống 1.842,49 USD.

Tất cả thành viên tham gia cuộc họp chính sách ngày 3 - 4/5 của Fed đã ủng hộ việc tăng lãi suất nửa điểm phần trăm để kiểm soát lạm phát có nguy cơ tăng cao hơn nếu không có hành động của ngân hàng trung ương, biên bản họp chỉ ra.

Đà giảm của giá vàng chững lại sau khi biên bản được công bố, nhưng vẫn ở mức thấp hơn vì đã giảm trong hầu hết cả phiên giao dịch do đồng USD phục hồi.

Tại thời điểm khảo sát, chỉ số USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền đối thủ trong rổ tiền tệ, tăng 0,26% lên 102,13.

Giá vàng trong nước: Trong nước, sau 4 phiên tăng liên tiếp, giá vàng miếng đảo chiều giảm mạnh xuống mức thấp nhất 2 tháng, còn 68,8 triệu đồng mỗi lượng bán ra.

Kết thúc phiên giao dịch 25/5, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 68,10 triệu đồng/lượng - 69,12 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 67,90 triệu đồng/lượng - 68,80 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 68,10 triệu đồng/lượng - 69,10 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 67,90 triệu đồng/lượng - 68,80 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 52,2 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 25/5.