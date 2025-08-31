Giá vàng hôm nay 31/8, thị trường thế giới lạc quan

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ tuần vừa qua ở mức 3.446 USD/ounce, tăng mạnh hơn 76 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước đó tại thị trường này (3.376 USD/ounce).

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, giá vàng thế giới giao ngay đã có cả tuần để tích lũy đà tăng, trước khi bùng nổ vào cuối tuần và vọt lên mức cao nhất trong 4 tháng, khi loạt dữ liệu kinh tế kém khả quan củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 9. Đáng chú ý, vàng thiết lập đỉnh tuần tại mức 3.453 USD/ounce vào ngày giao dịch cuối cùng trước khi đóng cửa phiên để bước vào kỳ nghỉ dài.

Cuộc khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News cho thấy các chuyên gia phân tích lạc quan với đà tăng mới, trong khi phần lớn nhà đầu tư cá nhân cũng dự báo vàng sẽ tiếp tục đi lên tuần tới.

Ông Rich Checkan, Chủ tịch và COO của Asset Strategies International khẳng định giá vàng sẽ đi lên và cho rằng giới đầu tư tin tưởng lãi suất sẽ hạ trong cuộc họp tháng 9 (87% kỳ vọng cắt giảm). Do đó, ông Rich Checkan tin rằng vàng sẽ tiếp tục tăng giá.

“Tôi tin rằng giá sẽ đi lên, dù đã vượt qua ngưỡng tâm lý 3.400 USD/ounce và có thể xuất hiện chốt lời. Hơn nữa, "cuộc chiến" giữa Tổng thống Trump và Lisa Cook tiếp tục khiến nhà đầu tư thoát khỏi USD để tìm đến vàng như tài sản trú ẩn. Tất cả diễn ra đúng lúc giới đầu tư trở lại thị trường sau kỳ nghỉ hè”, ông Rich Checkan.

Trong khi đó, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, ông Adrian Day nói rằng: “Tôi kỳ vọng vàng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ kể từ tháng 4. Vì giá hiện đang ở đỉnh của biên độ, tuần tới có thể xuất hiện điều chỉnh. Nhưng đây chỉ là sự thoái lui nhỏ và ngắn hạn, không có khả năng xảy ra đợt điều chỉnh đáng kể trước khi vàng bứt phá”.

Ông Adrian Day nhấn mạnh: “Người mua đang quay trở lại và chất xúc tác - thực tế Fed cắt giảm lãi suất trong tháng này, hoặc thị trường chứng khoán suy yếu - có thể thúc đẩy cú bứt phá đó. Vì vậy, hãy coi như vàng sẽ đi ngang trong tuần tới”.

Chuyên gia cấp cao của Kitco, Jim Wyckoff cũng dự báo vàng sẽ tiếp tục tăng tuần tới: “Xu hướng ổn định đi lên, biểu đồ ngày càng mang tính "bò", trong bối cảnh Fed nghiêng nhiều hơn về nới lỏng chính sách tiền tệ”.

Nguồn: Kitco News

Trong tuần này, trong số 14 chuyên gia tham gia khảo sát vàng của Kitco News, không một ai dự báo giá giảm, sau đà bứt phá vừa qua. 12 chuyên gia, tương đương 86%, nhận định giá vàng sẽ tiếp tục tăng tuần tới, chỉ 2 người, tương đương 14%, cho rằng vàng sẽ đi ngang.

Trong khi đó, với 179 nhà đầu tư cá nhân tham gia bỏ phiếu trực tuyến. Kết quả cho thấy tâm lý lạc quan tăng rõ rệt, với 121 người, tương đương 68%, dự báo giá vàng đi lên, 30 người, tương đương 17%, cho rằng vàng sẽ giảm, và 28 người, tương đương 16%, kỳ vọng vàng sẽ tiếp tục tích lũy trong ngắn hạn.

Giá vàng SJC và nhẫn tăng vọt

Giá vàng hôm nay 31/8 ghi nhận vàng SJC tiếp tục tăng mạnh vượt mốc 130 triệu đồng/lượng, đạt mức cao nhất mọi thời đại. Trong khi đó, vàng nhẫn cũng tiếp tục tăng rất mạnh, vượt mức 125 triệu đồng/lượng.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua – bán), cùng tăng mạnh 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mua – bán ở mức 128,6 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng gia tăng lên mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 128,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua – bán, tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng ở mức 2,5 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 31/8 ghi nhận vàng SJC và nhẫn tiếp tục tăng vọt, lập đỉnh mới cao nhất lịch sử

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 122,6 – 125,6 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 1,4 triệu đồng/lượng cả chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 122,5 - 125,5 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 122,2 - 125,2 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Kết thúc tuần, giá vàng SJC đã tăng đến 4 triệu đồng/lượng so với chốt tuần trước đó. Giá vàng nhẫn tăng mạnh đến 3,6 triệu đồng/lượng so với chốt tuần trước đó.