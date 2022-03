Giá vàng hôm nay 8/3: Vàng thế giới vọt lên lao xuống, trong nước giá lên đỉnh 74 triệu đồng.

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 9 giờ sáng nay (8/3) đứng ở mức 1.985,6 USD/ounce. Trước đó vài giờ, giá vàng thế giới giao ngay tiếp tục tăng 0,09% lên 2000,2 USD/ounce vào lúc 7 giờ 06 (giờ Việt Nam), theo Kitco. Vàng trong nước lên đỉnh 74 triệu/lượng, nguy cơ tăng tiếp...

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 9 giờ sáng nay (8/3) đứng ở mức 1.987,1-1.987,6 USD/ounce (mua vào - bán ra), giảm 2,3 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.989,4-1.989,9 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên tối qua, giá vàng giảm 10,3 USD, đứng ở mức 1.988,3 USD/ounce do đồng USD yếu đi và nhà đầu tư ồ ạt bán vàng ra chốt lời.

Giá vàng tăng lên gần mốc 2.000 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày thứ hai (7/3) nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với tài sản an toàn. Trong phiên có thời điểm giá lên cao nhất kể từ ngày 19/8/2020 ở 2.002,31 USD.

Trong phiên giao dịch sáng ngày 8/3, giá vàng giao ngay tăng 0,09% lên 2000,2 USD/ounce vào lúc 7 giờ 06 (giờ Việt Nam), theo Kitco. Giá vàng giao tháng 4 cũng tăng 0,12% lên 2.004,1 USD.

Ông Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao của Kitco Metals, cho biết nếu thị trường không sớm thấy sự hạ nhiệt giữa Nga và Ukraine, giá vàng sẽ sớm lập kỷ lục.

Nhà phân tích Carsten Menke của Julius Baer cũng cho biết: “Mức độ nghiêm trọng của chiến sự ở Ukraine và sự không chắc chắn xung quanh quỹ đạo tương lai của nó đã thúc đẩy hoạt động mua vàng trên diện rộng từ những nhà đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn, đẩy giá lên mức 2.000 USD/ounce”.

Các nhà phân tích cho biết, lo ngại về nguồn cung kim loại từ Nga, nhà sản xuất chủ chốt, sẽ tiếp tục siết chặt thị trường hơn nữa.

Theo Rajan Dhall viết trên Kitco News, ngày 7/3, Ngân hàng Trung ương Nga cho biết sẽ tiếp tục mua vàng từ thị trường nội địa.

Đây là một trong các nỗ lực nhằm thực hiện các biện pháp giúp ổn định tài chính trong trong nước bối cảnh các quốc gia phương Tây áp hàng loạt lệnh trừng phạt đối với Moscow. Việc gom vàng cũng được triển khai khi đồng Ruble và chứng khoán Nga lao dốc trong những phiên vừa qua.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), Nga nắm giữ gần 2.300 tấn vàng, tương đương 21% tổng kho dự trữ vào cuối tháng 1/2021.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 7/3, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 71,70 triệu đồng/lượng - 73,52 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 71,70 triệu đồng/lượng - 73,50 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 71,50 triệu đồng/lượng - 73,50 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 71,00 triệu đồng/lượng - 74,00 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 55,9 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 17 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 7/3.