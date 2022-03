Giá vàng hôm nay 2/3: Vàng "xuống thang" một chút, chưa thể lường trước được điều gì

Giá vàng hôm nay 2/3 điều chỉnh giảm một chút trong phiên giao dịch sáng sau khi đã bật tăng 1,8% vào phiên trước vì khủng hoảng địa chính trị tại Ukraine.

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ sáng nay (2/3) đứng ở mức 1.943,4-1.943,9 USD/ounce (mua vào - bán ra), tăng 14,8 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.928,6-1.929,1 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên tối qua, giá vàng giảm nhẹ 2,3 USD, đứng ở mức 1.943 USD/ounce, do nhà đầu tư ồ ạt bán ra dù đồng USD yếu đi.

Giá vàng đã tăng vọt 1,8% trong phiên giao dịch ngày hôm qua (1/3) vì căng thẳng địa chính trị leo thang thúc đẩy nhà đầu tư tìm tới các tài sản an toàn.

Lợi suất trái phiếu đã giảm khi giá phục hồi nhờ dòng tiền chảy vào tài sản trú ẩn an toàn, với một số nhà đầu tư giảm kỳ vọng về việc thắt chặt mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương. Trong bối cảnh này, các chuyên gia kỳ vọng giá vàng sẽ tăng mạnh hướng về mức 2.000 USD.

Trong một báo cáo được công bố cùng ngày, công ty nghiên cứu của Anh Capital Economics cho rằng xung đột Nga-Ukraine có thể hỗ trợ giá vàng trong ngắn hạn và kéo giá trở lại ngưỡng 2.000 USD. Tuy nhiên, công ty dự đoán vàng giảm xuống 1.600 USD/ounce vào cuối năm.

Nhà phân tích cấp cao Ricardo Evangelista của ActivTrades nhận định, giá vàng đang phản ánh sự không chắc chắn vẫn còn khá cao trên thị trường tài chính, do rủi ro địa chiến lược gây ra bởi các sự kiện ở Ukraine.

Trưởng bộ phận nghiên cứu toàn cầu của World Gold - Juan Carlos Artigas, nhận định, giá vàng có thể biến động theo cả hai hướng, do chiến thuật vị thế tiềm năng của nhà đầu tư, nhưng nhu cầu đầu tư có khả năng được hỗ trợ lâu dài hơn bởi lạm phát cao, căng thẳng địa chính trị và sự sụt giảm tổng thể của thị trường.

Nhận định về tương lai giá vàng, ngân hàng Goldman Sachs cho rằng, mặt hàng trú ẩn an toàn sẽ có một đợt phục hồi lớn hơn nhiều trong tương lai với dự báo giá vàng có thể bứt phá lên mức 2.150 USD/ounce. Theo lý giải của các chuyên gia Goldman Sachs, vàng sẽ đóng vai trò trung tâm trong căng thẳng này khi Nga chuyển sang sử dụng kim loại quý để làm đòn bẩy trong bối cảnh Mỹ và các quốc gia châu Âu đang áp đặt lệnh trừng phạt lên nước này.

Theo Goldman Sachs, giá vàng sẽ tăng lên mức 2.150 USD/ounce vì cuộc tán công của Nga vào Ukraine sẽ dẫn đến tình trạng lạm phát rất cao.

Tuy nhiên, nhiều dự báo cho rằng, nếu Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận ngừng bắn, tâm lý thị trường chắc chắn được cải thiện và giá vàng có thể giảm sâu. Trước mắt, vàng chịu cản mạnh ở mức đỉnh cao tháng 2: 1.976,5 USD/ounce.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 2/3, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 65,65 triệu đồng/lượng - 66,42 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 65,65 triệu đồng/lượng - 66,40 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 65,30 triệu đồng/lượng - 66,30 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 65,50 triệu đồng/lượng - 66,50 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 54,5 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 12 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 2/3.