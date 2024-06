Vàng thế giới ghi nhận cú giảm mạnh nhất trong 2 năm, sau tin Trung Quốc ngừng thu mua và báo cáo việc làm tháng 5 của chính phủ Mỹ cho thấy tăng trưởng việc làm và lương vượt quá mong đợi. Trong khi đó, ở trong nước, ngân hàng vẫn đang tiếp tục bán vàng bình ổn giá với mức giá bình ổn.

Giá vàng hôm nay trên thế giới 8/6: Vàng bị bán tháo dữ dội

Giá vàng hôm nay trên thế giới đóng cửa tuần ở mức thấp kỷ lục: 2.293 USD/ounce, giảm 3,52% trong ngày, chính thức thủng mốc quan trọng 2.300 USD/ounce, sau nhiều tin tức quan trọng trong đêm qua. Đây là mức giảm thấp nhất của vàng trong vòng 2 năm qua.

Cú giảm đầu tiên của thị trường vàng đến từ báo cáo của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, cho thấy ngân hàng này đã không bổ sung dự trữ vàng vào tháng 5. Điều đó thực sự khiến những người đầu cơ giá vàng trên thị trường vàng hoảng sợ.

“Trung Quốc đã mua vào trong 18 tháng, hỗ trợ mức tăng kỷ lục của vàng lên 2.450 USD/ounce vào tháng trước. Trong khi Trung Quốc có thể đang chậm lại, chúng tôi dự đoán nhu cầu ETF sẽ quay trở lại khi lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, đẩy các nhà đầu tư trú ẩn an toàn vào vàng thỏi” - nhà môi giới SP Angel cho biết.

Giá trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ cũng giảm mạnh, khiến chi phí vay 10 năm của Washington tăng mạnh từ mức thấp nhất trong 2 tháng là 4,28% lên mức 4,42% mỗi năm.

Vàng đã có cú "rơi" thứ 2 sau khi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ được công bố vào cuối ngày 7/6 (giờ Việt Nam). Đây được xem là yếu tố có thể ảnh hưởng tới quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Báo cáo tình hình việc làm tháng 5 và bảng lương phi nông nghiệp quan trọng của Bộ Lao động Hoa Kỳ tăng lên tới 272.000. Con số này cao hơn nhiều so với dự báo đồng thuận là tăng 190.000 việc làm và so với mức tăng 165.000 việc làm trong báo cáo tháng 4 đã sửa đổi. Tỷ lệ thất nghiệp tháng 5 là 4,0% so với kỳ vọng là 3,9%.

Sự tăng trưởng vững chắc của thị trường lao động khiến nhà đầu tư tin vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang My (Fed) trì hoãn việc cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Nhà chiến lược nghiên cứu cấp cao tại Pepperstone, Michael Brown cho biết, mặc dù báo cáo việc làm mới nhất đang khiến thị trường điều chỉnh kỳ vọng lãi suất một lần nữa nhưng điều đó khó có thể thay đổi triển vọng của Fed.

Giá vàng hôm nay trong nước 8/6: Vàng miếng SJC được dự báo sẽ còn giảm nữa

Giá vàng nối dài đà sụt giảm mạnh sau khi các ngân hàng thương mại nhà nước mở bán vàng trực tiếp cho người dân. Theo ghi nhận, trước giờ mở phiên 8/6, giá vàng trong nước đang giao dịch ở mức 74,98 – 76,98 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với mở phiên sáng qua.



Cụ thể, giá vàng SJC hôm nay được DOJI niêm yết ở mức 74,98 triệu đồng/lượng mua vào và 76,98 triệu đồng/lượng bán ra.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, vàng SJC đang giao dịch ở mức 75,98– 76,98 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 75,00 – 76,98 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng SJC đang được giao dịch ở mức 75,70 – 76,98 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Chốt phiên hôm qua, giá vàng nhẫn tròn trơn tại các cửa hàng tăng nhẹ theo đà thế giới. Cụ thể vàng 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 74,60 - 75,80 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với chốt phiên giao dịch trước giá vàng nhẫn được DOJI điều chỉnh tăng 350.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 300.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 74,42 - 75,62 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với chốt phiên giao dịch trước giá vàng nhẫn được Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh tăng 190.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 140.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 73,5 - 75,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với chốt phiên giao dịch trước giá vàng nhẫn được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn điều chỉnh giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra.

Trước thực trạng nhiều người dân có tâm lý đổ xô mua gom vàng, giới chuyên gia cảnh báo giá vàng trong nước vẫn còn nhiều dư địa giảm để dần dần đưa về mức chênh hợp lý. Người mua có thể đối diện với nguy cơ rủi ro nếu mua vàng thời điểm này.