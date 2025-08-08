Giá vàng hôm nay 8/8: Thế giới tăng trở lại mốc 3.400 USD/ounce

Giá vàng hôm nay 8/8 thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ sáng ngày 8/8 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 3.401 USD/ounce, tăng mạnh hơn 31 USD/ounce so với giao dịch cùng thời điểm này sáng qua (3.370 USD/ounce).

Trước đó, giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào đêm qua (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 3.397 USD/ounce, tăng hơn 27 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới tăng trở lại mốc 3.400 USD/ounce sau 2 tuần do căng thẳng thương mại leo thang và kỳ vọng của nhà đầu tư ngày càng tăng về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ trong thời gian tới.

Còn theo Kitco, giá vàng thế giới tăng cao do tin tức về việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) tiếp tục tích lũy vàng trong tháng 7, đánh dấu tháng thứ 9 liên tiếp mua vào và các tín hiệu kỹ thuật tích cực hơn trong ngắn hạn gần đây đang thúc đẩy kim loại này tăng giá.

Theo Bloomberg, dự trữ vàng của PBoC đã tăng thêm 60.000 ounce, đưa tổng lượng vàng nắm giữ lên 73,96 triệu ounce. Kể từ tháng 11 năm ngoái, Trung Quốc đã mua vào khoảng 36 tấn vàng, nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư và giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Xu hướng mua vàng của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Trung Quốc, là một trong những động lực chính giúp giá vàng tăng 30% từ đầu năm đến nay, dù tốc độ mua vào đã chậm lại do giá vàng ở mức cao. Với động thái mua vàng từ các ngân hàng trung ương, giới phân tích dự báo giá vàng sẽ tiếp tục giữ xu hướng đi lên, dù áp lực từ đồng USD tăng giá có thể ảnh hưởng phần nào.

Bên cạnh đó, giá vàng thế giới đảo chiều tăng mạnh trong những ngày gần đây khi nền kinh tế Mỹ cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng so với dự báo và tuần trước. Cụ thể, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần qua ở mức 226.000 đơn, cao hơn mức 221.000 đơn dự báo và 218.000 đơn của tuần trước đó.



Cùng với đó, ngày 7/8 Nhật Bản (nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới) đã hạ dự báo tăng trưởng năm 2025, nguyên nhân là do thuế quan của Mỹ làm chậm lại chi tiêu đầu tư và lạm phát dai dẳng khiến người dân thắt chặt tiêu dùng.

Cụ thể, Chính phủ Nhật Bản cho biết, tăng trưởng GDP thực hiện trong năm tài chính hiện thời giảm từ mức 1,2% xuống còn 0,7% (năm tài chính 2025 của Nhật Bản sẽ kết thúc vào tháng 3/2026). Dự báo tăng trưởng GDP của Nhật Bản trong năm tài chính 2026 cũng chỉ nhích lên tăng 0,9%.

Chuyên gia nhận định, những thông tin kinh tế kém tích cực được đưa ra từ 2 nền kinh tế lớn kể trên đã khiến giới đầu tư quay lại mua vàng dự trữ phòng ngừa rủi ro.

Giá vàng SJC vượt mức 124 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 6/8, ghi nhận vàng miếng SJC tăng mạnh ở một số thương hiệu vàng.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 122,7 – 124,1 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng ở mức 1,4 triệu đồng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mức 122,4 – 123,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), giữ giá chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng ở mức 1,4 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý đứng quanh mức 121,2 – 123,8 triệu đồng/lượng (mua – bán, đi ngang chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng ở mức 2,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng SJC vượt mức 124 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, đứng ở mức 117,8 – 120,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội đứng ở mức 117,5 – 120 triệu đồng/lượng, đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 2,5 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý đứng quanh mức 116,8 – 119,8 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.