Giá vàng hôm nay 9/3: Vàng sẽ tiến tới mốc 3.000 USD/ounce?

Giá vàng giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng nay (9/3) sau khi các nhà đầu tư ồ ạt bán vàng chốt lời. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, giá vàng hôm nay 9/3 có thể được hỗ trợ để tiếp tục tăng khi mốc mới của thế giới đã vượt 2.050 USD/ounce.

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 8 giờ sáng nay (9/3) đứng ở mức 2.041,6-2.042,1 USD/ounce (mua vào - bán ra), giảm 23,5 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 2.065,1-2.065,6 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên tối qua, giá vàng giảm 11,7 USD, đứng ở mức 2.040,9 USD/ounce, do đồng USD yếu đi và nhà đầu tư ráo riết bán vàng chốt lời.

Giá vàng thế giới vẫn tiếp đà tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm qua (8/3) lên trên 2.050 USD/ounce. Xung đột Nga-Ukraine khiến nỗi sợ hãi gia tăng trên thị trường chính là nguyên nhân khiến giá vàng "phi mã" vì giới đầu tư ráo riết tìm kênh trú ẩn an toàn. Vàng được cho là vẫn còn dư địa để tăng giá trong thời gian tới bởi 3 yếu tổ: Chiến sự ở Ukraine vẫn "nóng"; Lạm phát đang tăng nhanh trên toàn cầu; Và các quyết sách về lãi suất từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Trong báo cáo mới nhất, Hội đồng vàng thế giới (WGC) khẳng định, lo ngại lạm phát gia tăng và bất ổn địa chính trị đã đẩy các nhà đầu tư vào các quỹ giao dịch được hỗ trợ bằng vàng (ETF), giúp giá tăng 6% trong tháng 2, mức tăng hàng tháng tốt nhất kể từ tháng 5/2021.

Giá vàng kéo dài đà tăng lên mức cao kỷ lục sau khi các nhà đầu tư đổ xô vào kim loại trú ẩn truyền thống vì lo ngại gia tăng xoay quanh cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine, với việc Mỹ và Anh tuyên bố sẽ cấm nhập khẩu dầu từ Moscow.

Đầu phiên có thời điểm giá lên tới 2.068,89 USD/ounce, gần mức cao nhất kể từ tháng 8/2020 ở 2.072,5 USD/ounce.

Sau khi vượt ngưỡng kháng cự 2.000 USD/ounce, vàng thế giới có thời điểm chững lại do áp lực chốt lời. Tuy nhiên, vàng được dự báo có thể sẽ tăng tiếp nếu căng thẳng Nga-Ukraine còn leo thang.

Căng thẳng địa chính trị tiếp tục gia tăng ở nhiều khu vực trên thế giới. Giá năng lượng chưa có dấu hiệu ngừng đi lên. Đây là một yếu tố hỗ trợ rất mạnh cho mặt hàng kim loại quý.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố lệnh cấm nhập khẩu dầu và các sản phẩm năng lượng khác của Nga hôm 8/3, trong khi Anh cho biết họ sẽ loại bỏ dần việc nhập khẩu dầu và các sản phẩm dầu của Nga vào năm 2022.

Vàng, đã tăng hơn 12% trong năm nay, được coi là kho lưu trữ giá trị an toàn trong thời kỳ bất ổn địa chính trị và lạm phát gia tăng.

Và với các lệnh trừng phạt đối với Nga tiếp tục leo thang, một số nhà phân tích không loại trừ khả năng giá vàng tiến tới mốc 3.000 USD/ounce.

Giá vàng trong nước có dấu hiệu đảo chiều giảm trong ngày hôm qua (8/3), có lúc mỗi lượng vàng đã "bốc hơi" luôn 1,2 triệu đồng chỉ trong 15 phút. Chốt phiên giá vàng SJC điều chỉnh giảm từ 750.000 đồng đến 2,5 triệu đồng/lượng tại các hệ thống kinh doanh trên toàn quốc.

Kết thúc phiên giao dịch 8/3, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 70,20 triệu đồng/lượng - 72,02 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 70,20 triệu đồng/lượng - 72,00 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 69,00 triệu đồng/lượng - 71,80 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 69,00 triệu đồng/lượng - 71,80 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 57,1 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 15 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 8/3.