Giá vàng mới nhất, giá bạc hôm nay 2/5: Không ngừng suy giảm, xuất hiện dự báo "sốc" 5.900 USD/ounce vào cuối năm 2026.

Giá vàng mới nhất trên thế giới giảm hơn 1% vào thứ Sáu và hướng tới mức giảm tương tự trong tuần.

Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm 1,1% xuống còn 4.568,82 USD/ounce và đang trên đà giảm 1,2% trong tuần. Giá vàng tương lai của Mỹ giao tháng 6 giảm 1,1% xuống còn 4.579,70 USD/ounce.

Vàng, theo truyền thống được xem là công cụ phòng ngừa rủi ro trước sự bất ổn địa chính trị và lạm phát, có thể chịu áp lực trong môi trường lãi suất cao khi mất đi sức hấp dẫn so với các tài sản sinh lời như trái phiếu kho bạc Mỹ.

Tuy nhiên, Staunovo cho biết UBS vẫn giữ quan điểm tích cực trong vòng 6 đến 12 tháng tới. “Sự không chắc chắn xung quanh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới (ở Mỹ), kỳ vọng về đồng đô la Mỹ yếu hơn theo thời gian và lãi suất thực giảm (do Fed cắt giảm) có thể sẽ hỗ trợ nhu cầu đầu tư cùng với nhu cầu tiếp tục từ ngân hàng trung ương”.

Ông nói thêm rằng những yếu tố này có thể đẩy giá lên mức 5.900 USD/ounce vào cuối năm 2026.

Cùng với giá vàng, giá bạc hôm nay giao ngay giảm 0,6% xuống còn 73,27 USD mỗi ounce, bạch kim giảm 1,3% xuống còn 1.960,30 USD và palladium giảm 0,6% xuống còn 1.515,37 USD.

Giá vàng mới nhất và giá bạc hôm nay 2/5 tại một số thương hiệu lớn trong nước:

Giá vàng mới nhất hôm nay 2/5 thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải

Giá bạc hôm nay 2/5 thương hiệu Phú Quý