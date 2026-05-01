Vì đâu lợi nhuận Sacombank "bốc hơi" 45% trong quý I/2026?

Đáng nói, tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên, ban lãnh đạo Sacombank cho biết lợi nhuận trước thuế quý I ước đạt 3.572 tỷ đồng, tương đương hoàn thành khoảng 44% kế hoạch cả năm.

Như vậy, dữ liệu công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 có sự chênh lệch đáng kể so với số liệu từng công bố trước đó tại ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Năm 2026, Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 8.100 tỷ đồng, tăng 6%, đồng thời kiểm soát tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 4,5%. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, nhà băng này đạt 20% kế hoạch lãi năm.

Trích Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 của Sacombank.

Trong quý I vừa qua, thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự tăng trưởng 11% lên 15.151,5 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập lãi thuần giảm 12% về mức 6.042 tỷ đồng.

Lãi từ hoạt động dịch vụ của ngân hàng tăng nhẹ so với cùng kỳ, từ 727,8 tỷ đồng lên 749,6 tỷ đồng. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư cũng tăng mạnh lên 75,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ ở mức 1,3 tỷ đồng. Đáng chú ý, Sacombank ghi nhận khoản lãi thuần từ hoạt động khác 323,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 103,5 tỷ đồng.

Kỳ này, tổng chi phí hoạt động của ngân hàng cũng giảm hơn 500 tỷ về mức 3.408 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự phòng rủi ro tín dụng ở mức 2.023,9 tỷ đồng, gấp hơn 10 lần so với năm 2025 chỉ 195,3 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý I/2026, tổng tài sản của Sacombank đạt gần 860.000 tỷ đồng; huy động vốn đạt 776.335 tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt 626.960 tỷ đồng. Nợ xấu nhóm 3-5 ở mức 41.498,1 tỷ đồng trong khi dự phòng rủi ro cho vay khách hàng được nâng lên khoảng 20.000 tỷ đồng.

Sacombank nói gì khi tăng trích lập phòng rủi ro tín dụng?

Trước đó tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2026, vấn đề tái cơ cấu và xử lý nợ xấu tiếp tục là chủ đề được nhiều cổ đông quan tâm.

Ông Phan Đình Tuệ, Thành viên HĐQT, cho biết Sacombank đã triển khai nhiều biện pháp xử lý tồn đọng tài chính và đến nay đã trích lập đủ 100% dự phòng. Tuy nhiên, để hoàn tất đề án tái cơ cấu, ngân hàng cần xử lý dứt điểm số cổ phần liên quan đến ông Trầm Bê.

Theo ông Tuệ, việc xử lý phần cổ phần này là điều kiện quan trọng để đảm bảo tỷ lệ nợ xấu xuống theo mức quy định và đưa ngân hàng trở lại trạng thái hoạt động bình thường. Hiện tại, tỷ lệ nợ xấu của Sacombank đang ở mức 5,01%.

Lãnh đạo ngân hàng cũng cho biết phương án xử lý 32,5% cổ phần liên quan đến ông Trầm Bê đã được trình Ngân hàng Nhà nước từ năm trước, song đến nay vẫn đang chờ phê duyệt do có nhiều thay đổi về chính sách và tính chất phức tạp của quy định pháp lý.

"Gặp áp lực lớn từ chi phí dự phòng, nhưng nếu bỏ yếu tố này sang một bên thì nhiều mảng hoạt động kinh doanh của Sacombank trong quý I vẫn ghi nhận kết quả khả quan", lãnh đạo Sacombank nói.