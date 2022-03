Giá xuất khẩu gạo đang tăng, vì sao Lộc Trời (LTG) đặt mục tiêu lãi 2022 đi lùi?

Theo đánh giá, thị trường xuất khẩu gạo trong năm nay sẽ thuận lợi hơn so với năm ngoái do nhiều thị trường đang hồi phục sau đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (LTG) đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 400 tỷ đồng, giảm 4,3% so với thực hiện trong năm 2021.

CTCP Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) vừa công bố tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, đại hội dự kiến tổ chức ngày 14/4. Theo đó, trong năm 2022, công ty đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 400 tỷ đồng, giảm 4,3% so với thực hiện trong năm 2021. Đáng chú ý, Lộc Trời dự kiến trình cổ đông về việc gia hạn thời gian thực hiện niêm yết cổ phiếu trên HoSE. Cụ thể, trong tờ trình tại ĐHCĐ các năm 2018, 2019 và 2020 trước đây, công ty dự kiến trong năm 2022 sẽ niêm yết trên HoSE. Tuy nhiên, trong tờ trình mới được cập nhập, công ty dự kiến hoàn tất niêm yết trên HoSE trong năm 2025 với điều kiện đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận. Theo Lộc Trời, hiện nay, điều kiện kinh tế, xã hội Việt Nam và hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty vẫn đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19, không thuận lợi khi niêm yết cổ phiếu trên sàn HoSE. Như vậy, thời gian niêm yết chậm hơn 3 năm so với kế hoạch ban đầu.. Một nội dung đáng chú ý, công ty dự kiến đưa kế hoạch thưởng cho HĐQT, lãnh đạo công ty. Trong đó, lợi nhuận tăng từ 0 đến 10%, thưởng 10% chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ; nếu lợi nhuận tăng từ 10% đến 20%, thưởng tỷ lệ lên tới 15% chênh lệch giữa lợi nhuận kiếm được so với cùng kỳ; nếu lợi nhuận tăng 20%, mức thưởng lên tới 20%. Xét về hoạt động kinh doanh, trong năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 10.224,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 421,87 tỷ đồng, lần lượt tăng 36,2% và 14,4% so với thực hiện trong năm 2020. Được biết, trong năm 2021, LTG đặt hai kế hoạch kinh doanh nhưng cùng kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 400 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính công ty hoàn thành 105,5% kế hoạch lợi nhuận năm. Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 2/2022 cả nước xuất khẩu 468.952 tấn gạo, tương đương 223,34 triệu USD, giá trung bình 476,3 USD/tấn, giảm 7,3% về lượng và giảm 9,2% về kim ngạch so với tháng 1/2022 và giảm 2,1% về giá. So với tháng 2/2021 thì tăng mạnh 52% về lượng, tăng 33,2% kim ngạch nhưng giảm 12,4% về giá.

