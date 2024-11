Giảm 1.068 chuyến bay, du lịch Bình Định vẫn thu 25.500 tỷ, khách đến Bình Định bằng cách gì(?)

Năm 2024, số lượng chuyến bay đến Bình Định giảm hơn 1.000 chuyến so với năm 2023, nhưng khách tham quan, du lịch tỉnh Bình Định ước đạt 9,2 triệu lượt (tăng 83,9% so với năm 2023), doanh thu khoảng 25.500 tỷ đồng (tăng 55,4% so với năm 2023). Ảnh: Dũng Nhân.