Gỗ An Cường (ACG) báo lãi giảm mạnh tới 70% trong quý I/2023

Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (HoSE: ACG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023. Trong báo cáo, hầu hết tất cả các hoạt động kinh doanh đều ghi nhận giảm so với cùng kỳ dẫn tới lợi nhuận sau thuế giảm tới hơn 3 lần.

Trong báo cáo tài chính quý I/2023, Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (HoSE: ACG) ghi nhận doanh thu thuần giảm 20,5% từ 856 tỷ đồng xuống còn gần 680 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp cũng ghi nhận giảm 24% xuống còn 190,8 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ xuống còn 28%.

Báo cáo tài chính quý I/2023 của Gỗ An Cường

Trong kỳ, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm mạnh từ 146 tỷ xuống còn hơn 44 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 86% lên 13 tỷ đồng, trong khi chi phí bán hàng tăng 28% lên 136 tỷ đồng. Kết quả, Gỗ An Cường ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm mạnh tới 70% (giảm hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước) xuống còn hơn 36 tỷ đồng.

Theo giải trình về việc lợi nhuận sau thuế quý này giảm mạnh của Gỗ An Cường là do tình hình kinh tế trong nước và trên thế giới diễn bién phức tạp; người tiêu dùng thận trọng chi tiêu và chi phí bán hàng tăng là do công ty chủ động mở rộng hệ thống phân phối khiến lợi nhuận kinh doanh của Công ty giảm mạnh.

Tính đến ngày 31/3/2023, tổng tài sản của Gỗ An Cường giảm nhẹ so với hồi đầu năm về còn 5.265 tỷ đồng; chủ yếu là đầu tư tài chính ngắn hạn (1.228 tỷ đồng) và hàng tồn kho (1.546 tỷ đồng). Ngoài ra, nợ ngắn hạn ở mức 1.300 tỷ đồng, trong khi nợ dài hạn chỉ 11 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/4, giá cổ phiếu ACG giảm 1,24% (tương ứng giảm 300 đồng) so với phiên giao dịch liền kề. Hiện đang ở mức 39.800 đồng/ cổ phiếu.